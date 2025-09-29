scattered clouds
ПОГЛЕДАЈТЕ ТАЈ ВРАТ! Преисторијско чудовиште натерало комшиницу да се пакује из урбане џунгле

29.09.2025. 18:43
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
страх
Фото: Pexels

Житељка Бризбејна, у Аустралији, изазвала је бурне реакције на друштвеним мрежама, а пошто је објавила снимак забележен крај зграде у којој живи.

Ела Вејбген је кратко прокоментарисала видео, речима: „Селим се одмах”, додајући емоџије лобања, као додатни ефекат.

„Погледајте тај врат”

Њена објава је брзо постала вирална – са више од четири милиона прегледа, а бројни гледаоци су коментарисали да би и сами продали кућу у сличној ситуацији.

„Погледајте тај врат, застрашујуће”, написала је једна особа, а друга се надовезала: „Истог дана би кућу огласио за продају”.

 

@ellaweibgen Moving out asap xxx #brisbane #snakes #australia #jet2holidays ♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

 

Питон залутао у град

Сцена подсећа на диносауруса који је залутао у урбани део, а локални медији спекулишу да је реч о неотровној врсти питона (carpet python), која се често виђа у југоисточној Аустралији.

Одрасли примерци могу достићи дужину до четири метра, а нису ретки случајеви да се пењу на кровове кућа или завлаче у крошње дрвећа, преноси USA Today.

Занимљиво да су многи гледаоци упоредили змију са диносаурима дугог врата, попут бронтосауруса и брахиосауруса, због начина на који се протегла из растиња.

Питон диносаурус комшилук
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
