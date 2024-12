(ФОТО) ХОРОР У ИНДОНЕЗИЈИ!  Сељака појео питон дуг седам метара, мештани распорили огромну змију и извукли тело!

Застрашујући снимци објављени на друштвеним мрежама јуче су подигли буру широм планете. На њима се види тренутак када су Пецу, индонежанског фармера, извадили из стомака преко седам метара дугог питона, а који га је удавио и прогутао.

Пецо, 30-годишњи отац троје деце, отишао је у плантажу палми да сакупи сок за прављење смеђег шећера, када га је огромна змија напала у регији Северни Луву непосредно након сумрака у уторак. Џиновски питон је угушио Пецу омотавши се око његовог тела и смрскавши га до смрти. Након тога је ишчашио своју снажну вилицу како би прогутао мушкарца високог 160 центиметара.

Забринути рођак, шурак Ваван, кренуо је у потрагу за Пецом, пошто се овај није вратио кући у засеок Мамеа у селу Малимбу, округ Сабанг. Рођак је наишао на змију са великим стомаком и одмах обавестио село.

Мештани су брзо дошли и питона који је варио ухватили, а потом и распорили. Снимали су како секу рептила и ваде тело несрећног фармера, који је сав био прекривен слузи.

"Често смо се шалили да би нас ноћу могла појести змија. Сви знамо за ту опасност. Не могу да објасним како је мој брат завршио овако. Био је веома искусан", рекао је Ваван.

Полиција је потврдила да је фармера усмртио питон и обавестила његову супругу Деви и њихово троје деце о несрећи.

"Змија је пронађена, а затим су окупљени мештани заједно извукли тело жртве из стомака питона. Након тога, тело је однето кући где ће бити кремирано", рекао је Ипда Јусман, шеф полиције у Сабангу.

