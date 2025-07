ЕГЗИТ 2025 - ТРЕЋИ ДАН Last minute изненађење - Burak Yeter уместо Лорин

У последњем тренутку отказан је наступ евровизијске звезде Лорин, али публика на главној бини није остала без спектакла. Уместо ње наступио је глобално познати продуцент и ди-џеј Burak Yeter!

Фото: Дневник.рс / Ивана Бакмаз

Омиљен међу фанова електронске поп сцене, Бурак је познат по хит сингловима Tuesday, My Life Is Going On, као и бројним сетовима на највећим светским фестивалима. Његов наступ је подигао атмосферу до усијања.

Gaia Trance Stage: DJ Young Kim води у психоделичну ноћ

Фото: Дневник.рс / Ивана Бакмаз

За све љубитеље транса, психоделичних визуала и опуштене, али енергичне атмосфере ту је Gaia Trance Stage. Наступ јужнокорејског ди-џеја DJ Young Kim. Његови сетови су мешавина deep и full-on транса, често обогаћени етно елементима и визуалима који прате ритам.

Ова бина, скривена у делу тврђаве који подсећа на чувени „Woodland" дух старог Егзита, подарила је јединствено искуство за све који су желели да уживају у музици до јутра.

Dance Arena: Место где почиње и завршава ноћ

Фото: Дневник.рс / Ивана Бакмаз

Наравно, ниједан Егзит не пролази без легендарне Dance Arenе. Срце електронске музике на фестивалу дочекује највеће светске и домаће звезде техна, хауса и прогресив звучног правца. Под звезданим небом, уз спектакуларну продукцију и незаустављиву публику, Arena је место које се памти — и где ноћ траје најдуже.

Фестивал је жив, вибрација расте

Фото: Дневник.рс / Ивана Бакмаз

Иако је дошло до измена, Егзит још једном показује зашто важи за један од најбољих фестивала у Европи - спремност, енергија и квалитет остају на највишем нивоу. Било да сте за мејнстрим хитове, психоделичну експлозију или најдубљи техно Петроварадинска тврђава има нешто за свакога.