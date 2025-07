ЛУКА МОДРИЋ НАПРАВИО ХАОС на опроштајном мечу од Реала

Било је неславно, али ће се памтити његових славних 13 година у "краљевском клубу" и бројни трофеји којих се наосвајао у том периоду. Ипак, последњи меч завршен је дебаклом, због ког је Модрић побеснео, што је откривено тек два дана након самог меча.

Како је јавио "Дон Балон" Модрић је као капитен дигао глас на две звезде екипе и на опроштају је такође показао какав је лидер.

Luka Modrić parts ways with Real Madrid after 28 trophies and a lifetime of memories 🥺 pic.twitter.com/o1QEkGSMqY

Он се сукобио са Винисијусом Жуниором и Џудом Белингемом, којима је замерио на залагању у утакмици против ПСЖ-а. Модрић је, наводно, рекао да се нису довољно трудили и да су играли без било какве жеље за победом, те да су "нестали" са терена када је било најважније. Посебно им је замерио на залагању у одбрани, а две велике звезде су се побуниле, па је дошло до мањег сукоба између, сада већ, бивших саиграча.

Luka Modric giving Arda Güler his Real Madrid shirt as he leaves the club.



This is beautiful.



pic.twitter.com/LsqfYHToAQ

— TC (@totalcristiano) July 11, 2025