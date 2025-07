КРАЈ ЈЕДНЕ ЕРЕ Модрић напустио Реал Мадрид, ево где наставља каријеру

Реал Мадрид доживео је дебакл на ФИФА клупском Светском првенству. Убедљиво је изгубио од Пари Сен Жермена (4:0) и с обзиром на приказану игру коначан резултат могао је да буде још убедљивији у корист француског клуба. Ту није крај лошим вестима за клуб пошто је Лука Модрић (39) одлучио да напусти клуб.

Оно о чему се спекулисало претходних недеља сада је добило и потврду, пошто ће искусни хрватски фудбалер да настави каријеру у Италији. Потписао је за Милан до краја сезоне и ускоро ће да обуче дрес новог клуба објавио је Фабрицио Романо.

🚨🔴⚫️ Luka Modrić to AC Milan, here we go confirmed! Exclusive story from June and deal now in place for Croatian midfielder.



Modrić counter signed one year contract at AC Milan valid until June 2026, arriving after Club World Cup as planned.



Deal confirmed. ✅🇭🇷 pic.twitter.com/mwRBg7oNp6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2025