РОКИ У ЖИТИШТУ ПОСТАО ПУНОЛЕТАН Пуних 18 лета планетарне славе малог средњобанатског села
Роки Балбоа у Житишту овог месеца обележава пунолетство – 18 година откако његова статуа стоји у центру овог средњобанатског места.
Када је пре тих 18 лета група младих Житиштана одлучила да подигне споменик неприкосновеном филмском јунаку Рокију Балбои, многи су у моменту помислили да је у питању обична шала, а касније и одраз младалачке лудости. Идеја о постављању споменика неустрашивом боксеру, ког је на филмском платну овековечио глумац Силвестер Сталоне, потекла је од Бојана Марчете и многи су је у почетку гледали са подозрењем. Уз Марчету су одмах и без двоумљења стали тадашњи млади политичар Зоран Бабић, генерални директор компаније “Агрожив” Предраг Амижић и хрватски уметник и аутор статуе Борис Стапарац. Подршка није изостала ни од тадашњег председника житиштанске општине Зорана Касаловића.
Окупљени у Удружењу грађана “Роки Балбоа”, иницијатори ове несвакидашње идеје, истрајали су у својој намери. Убрзо је, у августу те 2007. године, на главном тргу у Житишту осванула статуа посвећена легендарном филмском јунаку. Целокупна финансијска средства обезбеђена су искључиво кроз спонзорства појединаца и организација, који су у акцији препознали позитивну поруку. Али тек када су виделе колико је овај догађај изазвао пажње, не само у земљи, већ и у читавом свету, “неверне Томе” су схватиле да је Житиште, бар накратко, постало центар света.
На самој свечаности откривања статуе, уприличеној у оквиру прве манифестације “Пиле фест”, било је присутно више од 140 акредитованих медија из целог света и око 12.000 људи. Истовремено када и медији у Србији, вест о подизању статуе Рокију пренела су и електронска и штампана међународна гласила, међу којима је био и угледни “Њујорк тајмс”. О статуи из Житишта снимљене су стотине телевизијских прилога и емисија, а репортаже су обишле цео свет – од Америке, преко Европе, све до Азије.
Љубитељи Рокијевог лика и дела објашњавали су да су хтели да учине нешто позитивно за своју средину и промене слику о њој. А легендарни Роки, по њиховим речима, представља симбол упорности, истрајности и жеље за постизањем успеха. И то је управо оно нешто што је Житишту, као сиромашној општини, изузетно потребно све ово време.
Ова несвакидашња прича инспирисала је и снимање документарног филма канадске продукције, емитованог на фестивалима широм света. Толико је ова прича била снажна да је и сам Силвестер Сталоне – човек који је свету подарио Рокија, најпре тиме што га је осмислио кроз сценарио (номинован за Оскара, Златни глобус и награду БАФТА), а онда и јер је одглумио тог спортског јунака – сазнао за постојање статуе у далеком Житишту. И не само то, него се и појавио главом и брадом у поменутом документарном филму.
Уосталом, светски сајт Култур трип, посвећен путовањима и забави, направио је листу десет најчуднијих атракција у Србији. На том списку нашле су се и две укотвљене у средњем Банату: “Мост на сувом” у Зрењанину и споменик филмском јунаку Рокију Балбои у Житишту, који је и данас један од заштитних знакова овог банатског места.