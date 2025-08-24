Искључења струје за понедељак, 25. август
24.08.2025. 14:04 14:08
Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже у понедељак, 25. августа, без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:
НОВИ САД: Максима Горког 1 – 13, 6 – 12, Радничка 17 – 19, Стражиловска 21 – 29, ТЕЛЕКОМ У УЛ. РАДНИЧКА 19, БИВША МУЗИЧКА ШКОЛА, од 08:00 до 18:00
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Патријарха Рајачића 5 – 29, 2 – 20, ВИНОТЕКА, МУЗЕЈ, од 08:15 до 14:00
СРЕМСКА КАМЕНИЦА: Даринке Грујић, од 09.00 до 11.00