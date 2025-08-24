overcast clouds
15°C
24.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НИСМО УЗЕЛИ БОД, НЕГО СМО ИЗГУБИЛИ ДВА – Благојевић: Нисмо задовољни, циљ је увек победа

24.08.2025. 22:35 22:36
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Партизан

Фудбалери Партизана одиграли су нерешено 2:2 против Радничког у Нишу у 6. колу Суперлиге.

Партизан је повео 1:0, па су домаћини преокренули на 2:1, али су црно-бели ипак извукли реми. 

– Навијачи су могли да уживају, али после свих тих силних узбуђења, да кажем напетости, утакмица је завршена 2:2. Тешко је рећи да смо узели бод, пре да смо изгубили два – рекао је тренер фудбалера Партизана Срђан Благојевић после ремија, чиме је прекинута серија од четири победе у Суперлиги.

– Доминирали смо првих 30 минута, пропуштали шансе и онда сами вратили Раднички у живот, као да је дошло до опуштања. Нисмо задовољни, јер нам је циљ увек да освојимо три бода, али то ће нас пратити целе сезоне, ова младост је показала да има перспективу и квалитет, али и много простора за напредак – истакао је Благојевић на конференцији за медије.

фк партизан
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај