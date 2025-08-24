НИСМО УЗЕЛИ БОД, НЕГО СМО ИЗГУБИЛИ ДВА – Благојевић: Нисмо задовољни, циљ је увек победа
Фудбалери Партизана одиграли су нерешено 2:2 против Радничког у Нишу у 6. колу Суперлиге.
Партизан је повео 1:0, па су домаћини преокренули на 2:1, али су црно-бели ипак извукли реми.
– Навијачи су могли да уживају, али после свих тих силних узбуђења, да кажем напетости, утакмица је завршена 2:2. Тешко је рећи да смо узели бод, пре да смо изгубили два – рекао је тренер фудбалера Партизана Срђан Благојевић после ремија, чиме је прекинута серија од четири победе у Суперлиги.
– Доминирали смо првих 30 минута, пропуштали шансе и онда сами вратили Раднички у живот, као да је дошло до опуштања. Нисмо задовољни, јер нам је циљ увек да освојимо три бода, али то ће нас пратити целе сезоне, ова младост је показала да има перспективу и квалитет, али и много простора за напредак – истакао је Благојевић на конференцији за медије.