ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ ДАНИ У НОВОМ БЕЧЕЈУ Синоћ публику на обали Тисе разгалили Сања Вучић и Никола Роквић, вечерас ће Ђани и Милица Павловић а у поноћ ватромет

24.08.2025. 12:29 12:56
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Laslo Justin

У оквиру музичког програма трећег дана Госпојине у Новом Бечеју посетиоци 31. по реду манифестације имали су прилику да на обали Тисе уживају у концертима двоје вансеријских певача. 

У оквиру музичког програма трећег дана Госпојине у Новом Бечеју посетиоци 31. по реду манифестације имали су прилику да на обали Тисе уживају у концертима двоје вансеријских певача. На великој бини најпре је наступила Сања Вучић која је пред Новобечејцима и њиховим гостима још једном доказала своје високо певачко умеће.

Сања Вучић на својим концертима ретко изводи песме с почетка каријере када је своје вокалне способности показивала у потпуно другачијем жанру од оног како је публика данас зна. Ипак, како каже, није лоша идеја да у будућности и то укључи у свој репертоар у оквиру ког су тренутно најтраженије песме из „евергрин“ опуса најпознатијих извођача са ових простора, јер, како каже, из године у годину стасавају нови нараштаји који проналазе ужитак у њима.

Фото: Laslo Justin

Одмах након Сање Вучић на бини покрај Тисе наступио је и Никола Роквић који је својим сјајним гласом и фантастичним песмама наставио журку у Новом Бечеју. 

-Велика Госпојина је велики празник, а традиција Великогоспојинских дана се негује већ 31 годину. Велика ми је част и задовољство што сам вечерас овде и што ћу одржати концерт – рекао је Нимкола Роквић. 

Поделио је своје утиске о Сањи Вучић: "У питању је феноменална певачица, знамо се дуго година, велики је потенцијал и драго ми је што је пре мене певала". 

У оквиру финалне музичке вечери овогодишње Госпојине у Новом Бечеју, у недељу, 24. августа, уследиће наступи легенде фолк музике Ђанија од 20 часова, односно миљенице публике Милице Павловић од 22 сата, након чега се у поноћ очекује и традиционални ватромет.

Организатори напомињу да се улаз у град не наплаћује и да су сви концерти бесплатни. Такође, паркинг је организован и бесплатан.

нови бечеј Великогоспојински дани никола роквић сања вучић
Војводина Банат
