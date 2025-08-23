broken clouds
(ФОТО) У ТОКУ ДЕЧИЈИ КАМП РИБОЛОВАЦА НА ЗМАЈЕВАЧКИМ ЈЕЗЕРИМА Расту нове генерације љубитеља риболова

23.08.2025. 19:11 19:32
Дневник
Дневник
Дневник
Дневник
Коментари (0)
камп
Фото: Dnevnik.rs

ВРБАС: Више од 150 малишана из Врбаса и других места Бачке учествује током викенда на дводневном Дечијем кампу риболоваца на Змајевачким језерима, најлепшем делу Парка природе Јегричка.

О тајнама успешног риболова, опреми, техникама пецања, врстама мамака, али и о правилном односу према еко систему и о очувању природе, са учесницима разговарају едукатори Удружења спортских риболоваца "Бас 021" из Врбаса, које је уз подршку локалне самоуправе и бројних спонзора организатор ове све популарније риболовачке манифестације. 

Учеснике кампа првог дана обишао је и поздравио Милан Глушац, председник општине Врбас.

глушац
Фото: Dnevnik.rs

"Задовољство ми је што као председник општине и ове године могу да вас поздравим на отварању још једног риболовачког кампа, који поштујући принцип 'ухвати и пусти' спаја страст према спорту са мисијом образовања и дужношћу очувања природе. Ваши инструктори ће вас током боравка овде, научити да риболов није само разонода. Змајевачка језера су учионица у природи и овде имати прилику да уз риболов научите и много тога о другарству и екологији. Са сваким забацивањем удице стећи ћете нова знања, открићете да боравак у природи није само покушај да се улови риба већ и прилика да се улови знање, да се изгради карактер и сачува риболовачка традиција, која је у Војводини и Врбасу саставни део живота.

камп
Фото: Dnevnik.rs

Похвалио бих Удружење спортских риболоваца 'Бас 021', које предано и марљиво организује овај камп, и које посвећено настоји да новим генерацијама пренесе своја знања о животу са природом и у природи. Посебно радује чињеница да се међу инструкторима налазе и они који су и сами као деца били полазници овог кампа. Уверен сам да ће многа деца памтити овај камп, Змајево и  Врбас као лепу успомену за цео живот и да ће се многи од њих вратити и следеће године, да поново уживају у риболову и природи", поручио је младим риболовцима Глушац.

kamp
Фото: Dnevnik.rs

Дечији камп риболоваца на Змајевачким језерима постао је познат широм Војводине, па тако ове године у њему, уз Врбашане, учествују и млади из Новог Сада, Бечеја, Стапара, Куле и других места.  

риболовци камп Врбас јегричка
Дневник
Дневник
Дневник
Дневник
Војводина Бачка
22.07.2025. 09:25 09:30
