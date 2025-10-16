clear sky
(ВИДЕО) ЖОЦ КОНАЧНО НАШАО ЦЕНТРА! Партизан доводи Нигеријца!

16.10.2025. 13:34
Пише:
Дневник
Извор:
(Србија данас)
с
Фото: youtube prinstcrin/ Arena Sport TV

Потрага за центром траје месецима, али изгледа да је Партизан решио питање дефицитарне позиције.

Према наводима медија из Италије, "црно – бели" су послали нову понуду за Чарлса Басија, тренутно члана Атланте Хоукса.

Шампион АБА лиге је и даље у потрази за играчем на позицији пет и поново ће покушати да доведе играча, који је одавно на листи жеља.

Нигеријац има 24 године и изабран је у другој рунди драфта 2021. године од стране Филаделфије. Ту је провео годину дана, односно у њиховој филијали Делаверу. Од 2022. до 2025. године био је део Сан Антонио Спарса, а од почетка ове сезоне је на платном списку Атланте.

Имао је великих проблема са повредама и у два наврата је правио велике паузе. До сада је у каријери у најјачој лиги на свету имао просек од 4,4 поена, 4,2 скокова и 0,5 асистенција.

  

Жељко Обрадовић кк партизан Нигерија
Извор:
(Србија данас)
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
