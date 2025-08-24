ПАРТИЗАН ПРЕКИНУО ПОБЕДНИЧКИ НИЗ: Повео, па јурио изједначење у Нишу
24.08.2025. 21:36 21:39
Фудбалери Партизана одиграли су нерешено 2:2 на гостовању Радничком из Ниша у шестом колу Суперлиге Србије.
Партизан је повео голом Јована Милошевића у 17. минуту, а затим је уследио преокрет захваљујући головима Лазара Петровића у 37. и Радивоја Босића у 73. минуту.
Ипак, Партизан је изједначио голом Јаниса Карабељова у 76. минуту.
Црно-бели су прекинули серију од четири победе у Суперлиги, али је и бод био довољан за прво место на табели са 13 бодова и бољом гол разликом од Војводине.
ИМТ Нови Београд је победио на домаћем терену крагујевачки Раднички 2:0. Мрежу гостију начео је Новичић са линије пенала у 32. минуту, а коначан резултат поставио је Крамоко у 73.
