ПАРТИЗАН ПРЕКИНУО ПОБЕДНИЧКИ НИЗ: Повео, па јурио изједначење у Нишу

24.08.2025. 21:36 21:39
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФК Партизан

Фудбалери Партизана одиграли су нерешено 2:2 на гостовању Радничком из Ниша у шестом колу Суперлиге Србије.

Партизан је повео голом Јована Милошевића у 17. минуту, а затим је уследио преокрет захваљујући головима Лазара Петровића у 37. и Радивоја Босића у 73. минуту.

Ипак, Партизан је изједначио голом Јаниса Карабељова у 76. минуту.

Црно-бели су прекинули серију од четири победе у Суперлиги, али је и бод био довољан за прво место на табели са 13 бодова и бољом гол разликом од Војводине. 

ИМТ Нови Београд је победио на домаћем терену крагујевачки Раднички 2:0. Мрежу гостију начео је Новичић са линије пенала у 32. минуту, а коначан резултат поставио је Крамоко у 73. 

фк партизан суперлига фудбал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
