ПАРТИЗАН МИСЛИ НА БУДУЋНОСТ: Професионални уговори омладинцима
21.08.2025. 19:51 19:53
Фудбалски клуб Партизан мисли на будућност.
Талентовани седамнаестогодишњи омладинци – Стефан Петровић, Милан Роман, Душан Радовић и Тарик Бањић потписали су професионалне уговоре са црно-белима.
– Челници клуба настављају са стратегијом улагања у најталентованије фудбалере из наше омладинске школе, чиме се потврђује јасна визија да будућност првог тима почива на играчима пониклим у црно-белој породици – пише на званичном сајту ФК Партизан.