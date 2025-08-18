clear sky
(ВИДЕО) „ПЕТАРДА“ ПАРТИЗАНА У ХУМСКОЈ: Црно-бели држе корак с вечитим ривалом, ИМТ без шансе

18.08.2025. 21:00 21:28
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ву
спорт
Фото: ФК Партизан

Фудбалери Партизана савладали су ИМТ резултатом 5:1 у последњој утакмици петог кола Суперлиге.

Пред неколико хиљада гледалаца у Хумској, двоструки стрелац био је Демба Сек, у 21. и 28. минуту, а погађали су и Јован Милошевић у 40, Андреј Костић у 75. и Милан Вукотић у 83. минуту.

Једини гол за госте постигао је Уго Боне у 51. минуту.

Партизан има максималне четири победе од старта сезоне и изједначен је са Звездом на врху са 12 бодова, док је ИМТ са четири бода на 13. позицији.

фк партизан
Извор:
ТАНЈУГ/ву
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
