(ФОТО) ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ КОТЛИЋ ДОНЕО НАЈЛЕПШЕ МИРИСЕ ТИСЕ Електрични бицикл отишао у Банатску Тополу
Трећег дана Великогоспојинских свечаности у Новом Бечеју централни догађај било је надметање у кувању рибље чорбе, које је окупило више од 60 екипа.
Другог дана Велике Госпојине у Новом Бечеју одржан је низ програма – од шаховског турнира, преко етно-базара и авантуре за најмлађе, до централног такмичења у кувању рибље чорбе, традиционалног „Великогоспојинског котлића“.
На обали Тисе окупило се преко 60 екипа, а најбољи кувари овог фестивала стигли су из Банатске Тополе – екипа „Клуб мрена“ освојила је прво место и главну награду у виду електричног бицикла–скутера.
Друго место припало је екипи „PG Жаркић“ из Житиšta, која је добила комплет професионалног акумулаторског алата, док је треће место заузела екипа „Банатски кулинари“ из Кикинде са наградом – усисивачем „Stihl“.
Четврто место освојио је Дарко Радан из Селеуша и понео кући роштиљ на ногарима, док је пета била екипа ТО Бачка Паланка, награђена котлићем и троножцем. Посебну награду као најмлађи кувар понела је Драгана Чолак из Бегеача.
Председник жирија Оскар Ереш, сам познат као мајстор чорбе, истакао је да није лако донети коначну одлуку, али да је ове године жири био скоро једногласан:
„Имали смо заиста одличних чорби, али и оних које нису испуниле критеријуме. Победници су заслужено освојили прво место.“
У име победничке екипе, присутнима се обратио Марко Тинтор:
„Ово је наше треће учешће, након петог и четвртог места коначно смо стигли до злата. Најважније је дружење, али лепо је и када се труд исплати.“
Програм је настављен уз треће по реду Госпојинско коло, у којем су наступила културно-уметничка друштва из Србије и Румуније, а вече су заокружили тамбураши и програм „Улице занатског пива“.
У наредним данима публику очекују и концерти. У суботу, 23. августа, наступиће Сања Вучић (21.00) и Никола Роквић (23.00), док ће у недељу на бини у Новом Бечеју бити Ђани (20.00) и Милица Павловић (22.00), уз традиционални ватромет у поноћ.