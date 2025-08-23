ПОЧЕЛИ 31. ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ ДАНИ У НОВОМ БЕЧЕЈУ Киша у пивској улици, а ево какав програм следи
Отварањем Улице занатског пива, почели су 31. Великогоспојински дани у Новом Бечеју који ће трајати до среде, 27. августа.
У Гимназијској улици ће тако до недеље, 24. августа, поред великог асортимана крафт пива, посетиоци имати прилику да уживају и у наступима бендова међу којима су „Опасне фреквенције“, „Playboy bend“, „Складиште 58“, „Свемирски Мјау“, „The Teacher & The Revolutioners“, “Sjaj&I”, „Људи из градова“, „Рокстарза“, „Њушке“, „Lost Propelleros“, „Рибица кисеоник“, „Happy Days Crew“ и други.
Улица занатског пива своје „капије“ за посетиоце отвара од 18 часова, а програм завршава два сата после поноћи. Невреме и интензивна киша прекинули су програм првог дана, али по речима Драгана Вукотића, организатора ове подманифестације, током наредних дана надају се лепом времену и доброј атмосфери.
– Ове године имамо 13 занатских пивара, што није лоше, с обзиром на то да је много манифестација у окружењу – поручио је Вукотић.
У наредним данима госте очекује низ програма, а увече су концерти звезда популарне музике. Вечерас наступају Сања Вучић и Никола Роквић, а сутра Ђани и Милица Павловић.