(ФОТО) ЈЕДИНСТВЕНО ТАКМИЧЕЊЕ У МИШИЋЕВУ Прва Прасићијада окупила велики број такмичара и посетилаца ЕВО КОЈА ЈЕ ТАЈНА ДОБРОГ ПЕЧЕЊА

Прва Прасићијада окупила је 22 екипе у надметању за најукусније печено прасе, а победила је екипа "The Duck". Пехар за највеселију екипу однели су Омладинци Мишићева.

"Сва села око нас имају неку манифестацију, а ми немамо ништа. Онда смо, брат и ја, организовали да имамо неку манифестацију која нас издваја од других. И да Мишићево буде познато по нечему“ , објашњава Страхиња Вукајловић, организатор прве Прасићијаде.

Избор прасића за централни мотив манифестације није случајан. Браћа Вукајловић имају фарму прасића па су и тако добили идеју да покрену јединствену манифестацију.

Фото: Дневник / С. Иршевић

Упркос изазовима са кугом свиња, ситуација је под контролом.

"Куга нас је мало зезнула, али тестирали смо све, тако да је све океј, чисто", каже организатор, додајући да су се надали доброј забави и дружењу, те да у следећим годинама наставе традицију.

Међу учесницима се издвојила екипа Симе Кусића и Милорада Шукића. Њихове кулинарске тајне не откривају се лако.

"То се не одаје, то је тајна", смеје се Симо, али ипак открива део рецепта: "Лагано ватру загревамо и онда кад се почне маст да цури, додамо жар, појачамо ватру и то је то."

Милорад каже да је Симо има предност јер је "рођени Босанац, тамо пече сваки дан прасиће, он има добре цаке". Њихова главна препорука: "Што боља ватра, то боље прасе."

Фото: Дневник / С. Иршевић

Бошко Шуњка из екипе "Маторци Мишићева" ослања се на дугогодишње искуство. Овај ветеран печења прасића признаје да обично користи чутке, док је на овој манифестацији пекао на ћумуру. Пре него што је открио своје тајне, пожелео је да честита организаторима и спонзорима манифестације.

Златно жута боја као мерило савршенства

Василије Гавриловић, председник жирија и власник налога "Гаврина Кухиња" на друштвеним мрежама, објаснио је критеријуме оцењивања.

"Нема ту неке велике филозофије. Битно је да прасе добије златно жуту боју, мора да буде добро усољено, хрскаво, сочно, никако суво."

Фото: Дневник / С. Иршевић

Гавриловић је посебно задовољан одзивом:

"Лепо је видети колико се људи окупило. У нашем селу никад није било више људи, дошли су из околине."

Тимски рад доноси резултате

Игор Јурић, родом из Мишићева обљаснио је важност поделе посла:

"Мој задатак је да водим рачуна о ватри и да мотор не стане. Мој кум је заправо задужен да ово изгледа овако како изгледа. Сигуран сам да ћемо бити у конкуренцији за шампионску титулу."

Прва Прасићијада у Мишићеву показала је да добра организација, ентузијазам и традиција могу да оживе и најмање село.

Фото: Дневник / С. Иршевић

Победници су:

1. место - "The Duck" 2. место - "Весела дружина" 3. место - "Црвени ђаволи" Пехар за највеселију екипу - Омладинци Мишићева

Организатори већ планирају наставак традиције, а Мишићево је добило препознатљиву манифестацију која привлачи посетиоце из читаве околине.