ДЕЦА СА КИМ ПОСЕТИЛА БАЗЕН У ФУТОГУ И СПЕНС Млади фудбалери одушевљени Новим Садом
Око 50 учесника једнонедељног фудбалског кампа за децу из Велике Хоче и Ораховца посетило је базен у Футогу као и Спортско-пословни центар „Војводина”.
Реч је о деци узраста од шест до 15 година која су у Нови Сад дошла у пратњи својих васпитача и волонтера, а у оквиру програма који реализују хуманитарна организација „Север за Југ” у сарадањи са ФК „Петроварадин” и школом фудбала „ОДР”. Њима је приликом обиласка садржаја које нуди СПЕНС друштво правила и чланица Градског већа за спорт и омладину Татјана Медвед.
– Драго ми је да деца и млади са Косова и Метохије могу да виде Спенс, један од објеката по којима је Нови Сад препознатљив и из којег су потекле многе спортске легенде. Такође ми је драго да су уживали и у базену у Футогу, савременом спортско-рекративном објекту који је од ове године, захављујући капиталној инвестицији Града Новог Сада, на располагању свим грађанима, а посебно онима који гравитирају том делу града. Ми ћемо наставити да улажемо у спортску инфраструктуру, али наставићемо и да помажемо све програме подршке Србима са Косова и Метохије. Сигурна сам да ће ови млади људи понети најлепше успомене из Новог Сада и да ће овде стећи верне пријатеље – нагласила је Татјана Медвед.
Гости са Косова и Метохије обишли су Велику дворану, Малу дворану, Ледену дворану, остале мање спортске просторе као што су куглана, стонотениска, бокс и џудо дворана, као и трговински центар, а обезбеђено им је стручно вођење како би се упознали са историјом једног од највећих спортских објеката Србије.