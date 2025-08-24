overcast clouds
15°C
24.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) „ДИЗЕЛКА“ НЕ СТАЈЕ: Панчевци славили у Сурдулици за трећи узастопни тријумф

24.08.2025. 21:06 21:41
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Железничар
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Железничар Панчево

Фудбалери Железничара савладали су Радник у Сурдулици резултатом 2:1 (0:0) у мечу шестог кола Супер лиге Србије.

Сви голови виђени су у другом полувремену. Вођство екипи из Панчева донео је Сава Петров голом у 48. минуту, домаћин је поравнао захваљујући поготку Мартина Новаковића у 73, да би у 88. Јанко Јевремовић донео трећи узастопни тријумф Панчевцима.

Железничар је одлично отворио меч на југу Србије и већ после двадесетак секунди је могао до предности. Алекса Куљанин је побегао одбрани Радника и дошао у изгледну шансу, међутим, гађао је поред стативе.

Нова прилика за Железничар виђена је у 11. минуту. После корнера са леве стране, Мирко Миликић је пробао главом, па затим и волеј ударцем – тукао је поред гола.

У финишу полувремена, млади Јован Милосављевић је распалио са преко 20 метара, лопта је имала добар правац, али је отишла мало изнад пречке и то је била последња занимљива ситуација у првом делу игре.

Попут првог, и почетак другог полувремена је припао гостима, а све је крунисано водећим поготком. Милосављевић је протутањао по левој страни и одлично упослио Петрова, који је са неколико метара затресао мрежу за свој пети погодак у досадашњем делу сезоне.

После тог момента, Радник је конкретније напао. Домаћем саставу се то исплатило и у 76. минуту је успео да изједначи. На убачену лопту у шеснаестерца и одбитак натрчао је Новаковић, и снажним шутем савладао голмана Зорана Поповића.

Недуго затим је Павлов могао да донесе и преокрет домаћину, да би у финишу уследило велико узбуђење. И један и други тим су кренули по три бода, а они су на крају припали Железничару. У акцији резервиста Квакуа Карикарија и Јанка Јевремовића, по други пут се затресла мрежа Радника.

Карикари је центрирао са десне стране, а Јевремовић одличним трзајем главом донео Панчевцима победу.

Железничар после шест кола има 11 бодова и заузима четврто место. У наредној рунди дочекује Спартак из Суботице.

Пласман обезедио Sofascore
суперлига фудбал фк железничар панчево
Извор:
ФК Железничар
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„ДИЗЕЛКУ“ ОЧЕКУЈЕ ТЕЖАК ПОСАО НА „ВРУЋЕМ“ ТЕРЕНУ: Панчевци желе да се представе у најбољем светлу
спорт

„ДИЗЕЛКУ“ ОЧЕКУЈЕ ТЕЖАК ПОСАО НА „ВРУЋЕМ“ ТЕРЕНУ: Панчевци желе да се представе у најбољем светлу

23.08.2025. 17:48 17:50
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПАНЧЕВЦИ ДОВЕЛИ НАПАДАЧА: Одмах прослеђен у Смедерево
спорт

ПАНЧЕВЦИ ДОВЕЛИ НАПАДАЧА: Одмах прослеђен у Смедерево

02.08.2025. 17:17 17:19
Волим
0
Коментар
0
Сачувај