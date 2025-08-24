(ВИДЕО) „ДИЗЕЛКА“ НЕ СТАЈЕ: Панчевци славили у Сурдулици за трећи узастопни тријумф
Фудбалери Железничара савладали су Радник у Сурдулици резултатом 2:1 (0:0) у мечу шестог кола Супер лиге Србије.
Сви голови виђени су у другом полувремену. Вођство екипи из Панчева донео је Сава Петров голом у 48. минуту, домаћин је поравнао захваљујући поготку Мартина Новаковића у 73, да би у 88. Јанко Јевремовић донео трећи узастопни тријумф Панчевцима.
Железничар је одлично отворио меч на југу Србије и већ после двадесетак секунди је могао до предности. Алекса Куљанин је побегао одбрани Радника и дошао у изгледну шансу, међутим, гађао је поред стативе.
Нова прилика за Железничар виђена је у 11. минуту. После корнера са леве стране, Мирко Миликић је пробао главом, па затим и волеј ударцем – тукао је поред гола.
У финишу полувремена, млади Јован Милосављевић је распалио са преко 20 метара, лопта је имала добар правац, али је отишла мало изнад пречке и то је била последња занимљива ситуација у првом делу игре.
Попут првог, и почетак другог полувремена је припао гостима, а све је крунисано водећим поготком. Милосављевић је протутањао по левој страни и одлично упослио Петрова, који је са неколико метара затресао мрежу за свој пети погодак у досадашњем делу сезоне.
После тог момента, Радник је конкретније напао. Домаћем саставу се то исплатило и у 76. минуту је успео да изједначи. На убачену лопту у шеснаестерца и одбитак натрчао је Новаковић, и снажним шутем савладао голмана Зорана Поповића.
Недуго затим је Павлов могао да донесе и преокрет домаћину, да би у финишу уследило велико узбуђење. И један и други тим су кренули по три бода, а они су на крају припали Железничару. У акцији резервиста Квакуа Карикарија и Јанка Јевремовића, по други пут се затресла мрежа Радника.
Карикари је центрирао са десне стране, а Јевремовић одличним трзајем главом донео Панчевцима победу.
Железничар после шест кола има 11 бодова и заузима четврто место. У наредној рунди дочекује Спартак из Суботице.