„ДИЗЕЛКУ“ ОЧЕКУЈЕ ТЕЖАК ПОСАО НА „ВРУЋЕМ“ ТЕРЕНУ: Панчевци желе да се представе у најбољем светлу

Добар почетак у трећој суперлигашкој сезони, а тренер Радомир Коковић изнео је очекивања пред гостовање Раднику у Сурдулици у недељу у 19 часова.

– Гостујемо екипи која је у две утакмице код куће озбиљно надиграла Чукарички и ТСЦ, екипе које су номинално по реномеу у врху нашег фудбала, тако да нас не очекује нимало лак задатак, напротив, очекује нас веома тежак посао на врућем гостујућем терену. Морам и то да напоменем, екипа Радника делује да игра са пуно више енергије и жеље код куће, што је и нормално – рекао је Коковић.

Потом је додао:

– Покушаћемо да се адаптирамо на ту њихову енергију и жељу. Да минимум ми енергетски будемо на истом нивоу и мислим да ће то бити један од кључева и један од предуслова да остваримо повољан резултат за нас. Што се нас тиче, мислим да смо подигли форму у последњих неколико кола, имамо неку узлазну путању и на нама је да то задржимо и додатно унапредимо. Имамо неколико кадровских проблема што се тиче повреда. Не верујем да ће сви играчи бити на располагању за утакмицу, али ко год да буде био у протоколу и ко год почне утакмицу, сигурно је спреман да да максимум. Тако да, без обзира на то са каквим тимом ми изађемо, ми ћемо покушати да се представимо у најбољем светлу.

Панчевци су у претходна два меча уписали победе, уз седам датих голова.

– Верујем да је то дошло као плод рада. Ми се нисмо фокусирали на тај офанзивни део и на завршницу у некој претераној мери, ми смо радили као и сада, само што је тај процес трајао мало дуже, мало нам је требало времена да уђемо у неки ритам. Задовољан сам офанзивним и дефанзивним фазама игре. Ми смо у овом тренутку, такође, примили само три гола у пет кола, што није мала ствар. Покушаћемо да одржимо тај дефанзивни ритам у смислу интензитета, у смислу дисциплине. А што се тиче офанзивног дела игре, покушаћемо да, наравно, под број један - поставимо контролу, број два - уђемо у довољан број шанси и број три - покушамо да реализујемо што већи број шанси. Надам се да ће то бити случај као и у претходне две утакмице – поручио је Коковић.

Многи играчи су у узлазној форми, а млади Јован Милосављевић је у претходна два кола изабран у најбољи тим Суперлиге.

– Не бих се много бавио појединцима. Поента приче је да, ако смо ми тимски на једном задовољавајућем нивоу, ако радимо праве ствари, увек ће тим да избаци појединца. Претходна два кола је то био Јоца, у следећим неким ће бити неко други – закључио је Коковић.