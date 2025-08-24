РАДОВИ У ПРИМОРСКОЈ УЛИЦИ ПРОДУЖЕНИ ДО 3. СЕПТЕМБРА ЈКП „Пут” наставља с асфалтирањем улица по граду и околним местима
Приморска улица је протеклих дана, тачније од 16. августа, главно стециште радника ЈКП „Пут”, будући да имају задатак да, у оквиру редовног одржавања путне инфраструктуре, асфалтирају укупно 1.300 метара.
Будући да се радови одвијају фазама због измене режима саобраћаја, први, краћи део дужине од 600 метара, завршен је из две деонице, а преостала дужина биће асфалтирана након што путари заврше с неопходном припремом.
Како из Града напомињу, рок за завршетак радова у Приморској улици је продужен до 3. септембра, након чега ће се успоставити редовно одвијање саобраћаја у овој улици, а до тада апелују на све учеснике у саобраћају да у зони радова поштују саобраћајну сигнализацију.
Осим радова у Приморској улици, настављене су припреме за асфалтирање у улицама Миколе Кочиша и Дринској. У Улици Биће Кесића у Степановићеву у току је уређење аутобуског стајалишта за пешаке и поправка пешачке стазе. Пешачке стазе су такође обновљене на Булевару цара Лазара, док су у Улици Стевана Синђелића местимичне поправке коловоза.
– У сусрет почетку нове школске године, уређују се пешачки прелази у близини школа. Обновљени су прелази код ОШ „Милош Црњански” и ОШ „Никола Тесла” у Новом Саду, као и код ОШ „22. август” у Буковцу и ОШ „Јован Јовановић Змај” у Лединцима – наводе из ЈКП „Пут”.
Такође, на раскрсницама Булевара ослобођења и Максима Горког у Новом Саду, као и Иве Лоле Рибара и Новосадске улице у Ветернику, освежена је саобраћајна сигнализација.