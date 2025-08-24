ЈОРК – УНЕСKО КРЕАТИВНИ ГРАД У ОБЛАСТИ МЕДИЈСКИХ УМЕТНОСТИ Традиција, иновација и креативност кроз векове
Град Јорк, смештен у северном делу Енглеске, један је од најпрепознатљивијих центара културног и уметничког живота у Европи.
Његова историја траје већ скоро две хиљаде година, још од времена када је основан као римска тврђава 71. године нове ере. Управо то богато културно наслеђе чини основу на којој Јорк гради свој савремени идентитет. Данас град годишње привлачи преко седам милиона посетилаца, што га чини једном од кључних тачака културног и туристичког живота Уједињеног Краљевства.
Локални догађаји прерасли у међународне фестивале и манифестације
Посебан значај у развоју града заузимају медијске уметности, које представљају покретачку снагу Јорка у 21. веку. Управо оне омогућавају да се историјска традиција споји са савременим технологијама, иновацијама и креативним изражавањем. У последњих десет година Јорк је свесно улагао у своје културне институције, развијајући пројекте који су од локалног догађаја прерасли у међународне фестивале и културне манифестације. Најпознатији међу њима су „Illuminating York Festival“, који град претвара у живописну сцену светла и звука, као и обнова чувених „York Mystery Plays“, драмских представа које повезују савремену продукцију са средњовековним коренима града.
На тај начин Јорк јасно показује да култура није само украс града, већ кључни елемент његовог идентитета, туризма, образовања и промоције. Медијске уметности, захваљујући својој динамичности и отворености, омогућавају не само економски раст, већ и развој заједништва, социјалне једнакости и људског потенцијала.
Јорк је поносни члан УНЕСКО мреже креативних градова у области медијских уметности. То чланство није само симболична титула, већ обавеза и прилика да се кроз креативност унапреди квалитет живота локалног становништва. Град се обавезао да користи уметност и дигиталне иновације како би јачао економију, подстицао јавно учешће у културним активностима, улагао у образовне и научне институције и тиме изградио стабилну основу за будуће генерације.
Амбициозни планови
Планови које Јорк развија у оквиру УНЕСКО мреже посебно су амбициозни. Они укључују изградњу Дигиталног и медијског уметничког центра, простора где ће се преплитати иновација, креативна индустрија и учешће грађана. Поред тога, град ради на креирању међународних фестивала посвећених медијским уметностима, као и организацији годишњих церемонија награда које препознају и награђују креативне таленте из читавог света. Кроз истраживачке пројекте, размену идеја и уметничких дела, Јорк жели да постане глобално средиште креативне сарадње. Важан сегмент чине и резиденцијални програми за уметнике у сарадњи са партнерима из мреже, чиме се подстиче дијалог међу различитим културама.
У тој мрежи се налази и Нови Сад, град који је, попут Јорка, своју будућност везао за креативне индустрије и медијске уметности. Нови Сад, као УНЕСКО Град медијских уметности, дели сличну визију – да се кроз креативност подстакне друштвена једнакост, да се уметност повеже са свакодневним животом, те да се створе нова места сарадње међу уметницима и грађанима. Док Јорк развија своје фестивале и дигиталне центре, Нови Сад улаже у пројекте попут Калеидоскопа културе, који окупља уметнике из различитих области и доноси иновативне приступе култури. Може се рећи да је Јорк пример града који успешно комбинује прошлост и будућност, наслеђе и иновацију, локално и глобално. Његово чланство у УНЕСКО мрежи креативних градова потврђује да су медијске уметности један од најмоћнијих алата савременог развоја. А повезивањем са градовима попут Новог Сада, Јорк показује да креативност превазилази границе и постаје темељ заједничког културног напретка.