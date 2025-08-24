few clouds
15°C
24.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОНАВЉА СЕ АКЦИЈА „ХУМАНИТАРНИ ПОНЕДЕЉАК” Нa Штранду за Борислава Станојевића

24.08.2025. 09:43 09:46
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
хум
Фото: Приватна архива

Претходног понедељка, у оквиру акције „Хуманитарни понедељак” која је била намењена за Борислава Станојевића, прикупљено је 51.200 динара, а како је реч о износу мањем од 60.000 динара, Правилником о условима и начину спровођења акције због лоших временских прилика предвиђа се понављање акције наредног понедељка, те ће се акција прикупљања донација поновити сутра.

Улаз на плажу се неће наплаћивати, а карту ће заменити добровољни прилози посетилаца у складу са финансијским могућностима. Кутије у које ће грађани моћи да приложе помоћ биће постављене уз капије Штранда од 8 до 19 часова.

Борислав Станојевић рођен је превремено, као прворођени близанац, 2011. године. Са пет година дијагностификована му је Церебрална парализа. Новац је потребан за наставак неурорехабилитације роботиком у Загребу, за физикалну терапију, набавку лекова и осталих медицинских помагала у сврху лечења и побољшања квалитета живота.

– Овим путем обавештавамо суграђане, који имају потребе за оваквом врстом помоћи, да своје захтеве могу донети на главну благајну Штранда – кажу из „Градског зеленила”.

хуманитарни понедељак
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај