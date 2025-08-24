ПОНАВЉА СЕ АКЦИЈА „ХУМАНИТАРНИ ПОНЕДЕЉАК” Нa Штранду за Борислава Станојевића
Претходног понедељка, у оквиру акције „Хуманитарни понедељак” која је била намењена за Борислава Станојевића, прикупљено је 51.200 динара, а како је реч о износу мањем од 60.000 динара, Правилником о условима и начину спровођења акције због лоших временских прилика предвиђа се понављање акције наредног понедељка, те ће се акција прикупљања донација поновити сутра.
Улаз на плажу се неће наплаћивати, а карту ће заменити добровољни прилози посетилаца у складу са финансијским могућностима. Кутије у које ће грађани моћи да приложе помоћ биће постављене уз капије Штранда од 8 до 19 часова.
Борислав Станојевић рођен је превремено, као прворођени близанац, 2011. године. Са пет година дијагностификована му је Церебрална парализа. Новац је потребан за наставак неурорехабилитације роботиком у Загребу, за физикалну терапију, набавку лекова и осталих медицинских помагала у сврху лечења и побољшања квалитета живота.
– Овим путем обавештавамо суграђане, који имају потребе за оваквом врстом помоћи, да своје захтеве могу донети на главну благајну Штранда – кажу из „Градског зеленила”.