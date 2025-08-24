ЗВЕЗДИНО ПОЈАЧАЊЕ У БЕОГРАДУ – Монеке: Коначно сам стигао... кући
24.08.2025. 22:29 22:32
Коментари (0)
Једно од првих појачања КК Црвена звезда овог лета и најзвучнијих аквизиција, крилни центар Чима Монеке – стигао је у недељу у Београд!
– Монеке, који ће у новој сезони носити дрес са бројем 95 својом енергијом, квалитетом и искуством, представљаће велико појачање за наш тим у новоој сезони – наводе црвено-бели.
Монеке ће се остатком тима који је практично комплетиран доласком свих нових играча у Београд, одрадити обавезна тестирања и почети са радом почетком наредне недеље.
– Код куће сам. Коначно сам у Београду. Пресрећан сам што сам овде, једва чекам да вас све видим. Хвала вам за сву подршку – упутио је поруку навијачима Монеке. –