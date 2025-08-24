overcast clouds
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ЗВЕЗДИНО ПОЈАЧАЊЕ У БЕОГРАДУ – Монеке: Коначно сам стигао... кући

24.08.2025. 22:29 22:32
Пише:
Дневник
Извор:
КК Црвена звезда
спорт
Фото: КК Црвена звезда

Једно од првих појачања КК Црвена звезда овог лета и најзвучнијих аквизиција, крилни центар Чима Монеке – стигао је у недељу у Београд!

– Монеке, који ће у новој сезони носити дрес са бројем 95 својом енергијом, квалитетом и искуством, представљаће велико појачање за наш тим у новоој сезони – наводе црвено-бели. 

Монеке ће се остатком тима који је практично комплетиран доласком свих нових играча у Београд, одрадити обавезна тестирања и почети са радом почетком наредне недеље.

– Код куће сам. Коначно сам у Београду. Пресрећан сам што сам овде, једва чекам да вас све видим. Хвала вам за сву подршку – упутио је поруку навијачима Монеке. – 

