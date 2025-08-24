ОЛГА ПРОКОЦКАЛА СЕДАМ МЕЧ ЛОПТИ: Испала од слабије рангиране тенисерке у првом колу УС опена
24.08.2025. 22:21 22:26
Српска тенисерка Олга Даниловић елиминисана је већ на старту последњег гренд слема у сезони УС опена.
Од ње је била боља Јапанка Мојука Учијима, 92. на ВТА листи резултатом 2:1 – 7:6 (7:2), 4:6, 6:6 (11:9).
Олга, која је 41. на свету, важила је за фаворита у овом дуелу. Даниловићева је после лошег првог сета у другом изједначила, да би у трећем на 5:3 пропустила три меч лопте, затим још три на 6:5 и потом поражена у супер тај-брејку, где је пропустила још једну меч лопту на 9:8.
Јапанка је тада везала три поена и обезбедила пласман у друго коло, где је чека победница дуела Барбора Крејчикова (Чешка) - Викторија Мбоко (Канада).