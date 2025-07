(ВИДЕО) ЛАЗАР ЈОВАНОВИЋ ЗАБЛИСТАО НА ДЕБИЈУ: Гол и асистенција у првих пола сата за Штутгарт

Након што га је Црвена звезда продала "Швабама" за 5.000.000 евра, он је овог поподнева одиграо први меч. И био је врло запажен.

Син чувеног српског репрезентативца Лазара Јовановића је у првих пола сата у новом клубу забележио гол и асистенцију. Најпре је 18-годишњи Јовановић у мечу против нижеразредног Фелбаха дао гол за 2:0 добро испративши акцију по страни. Убрзо потом је уписао и асистенцију за четврти гол свог тима, одузевши лопту пред голом ривала и проигравши Ефеа Коркута.

На полувремену је Јовановић замењен, као и већи део стартног тима Себастијана Хенеса.

Штутгарт је на крају славио са чак 7:1.

Lazar Jovanović showing some of his value in his first 30 minutes for VfB Stuttgart. Confident finish and an assist after persistent pressing and a good decision.



Just a friendly, but that second goal shows exactly what I’m talking about. His attitude off the pitch might raise… pic.twitter.com/6XNJvwmuyf

— Serbian Football Scout (@SerbFootyScout) July 12, 2025