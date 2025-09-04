broken clouds
НАПАЛИ ГА СЕКИРОМ И ЧЕКИЋЕМ?! Младић тешко повређен у језивом обрачуну на Чукарици РАСПИСАНА ПОТЕРА ЗА НАПАДАЧИМА

04.09.2025. 17:53 17:54
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Dnevnik.rs

У Ургентни центар у Београду данас је примљен М.М. (26) са повредом по лицу нанетом највероватније секиром.

Према првим незваничним информацијама, младић је нападнут на пумпи на Чукарици. 

Према речима сведока док је он стајао на пумпи пришла су му двојица мушкараца. Један је код себе имао чекић, а други секиру. 

Након вербалног сукоба, један од нападача узео је секиру и са њом по глави ударио младића. 

Како се види на снимку, нападачи су сели у аутомобил и побегли ка центру града. 

Полиција је на месту обрачуна. 

Расписана је потрага за нападачима. 

Према последњим информацијама, М.М. су констатоване тешке повреде, али се не налази у животној опасности!

(Telegraf.rs)

 

