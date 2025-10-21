УХАПШЕН НАПАДАЧ НА БИВШУ СУПРУГУ После акције „Вихор“ полиција пронашла осумњиченог
21.10.2025. 12:06 12:11
Осумњичени за покушај убиства своје бивше супруге К. П, В. М. је ухапшен.
Око 4 сата иза поноћи, у породичној кући у Обреновцу, В. М. (39) је ножем напао невенчану супругу К. П. (28).
Према доступним информацијама, К. П. је дошла у кућу како би чувала дете другарици, а са собом је повела и њихово заједничко дете.
Полиција у Обреновцу одмах је расписала акцију "Вихор". Недалеко од куће нађен је нож, али и сат осумњиченог.