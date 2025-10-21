ЗАРИО ЖЕНИ НОЖ У ВРАТ ПА ПОБЕГАО Полиција трага за осумњиченим НА СНАЗИ АКЦИЈА „ВИХОР 3“
21.10.2025. 10:09 10:36
Полиција у Обреновцу трага за В.М. (39) за кога се сумња да је рано јутрос покушао да убије супругу К. П. (28), сазнаје "Telegraf.rs".
Незванично, он јој је зарио нож у врат.
Несрећна жена је у тешком стању примљена у болницу.
Како "Telegraf.rs" сазнаје, у питању је мушкарац који је и раније привођен и има кривични досије.
Акција "Вихор 3" је на територији Обреновца , Чукарице и Сурчина.