ЗАРИО ЖЕНИ НОЖ У ВРАТ ПА ПОБЕГАО Полиција трага за осумњиченим НА СНАЗИ АКЦИЈА „ВИХОР 3“

21.10.2025. 10:09 10:36
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Дневник

Полиција у Обреновцу трага за В.М. (39) за кога се сумња да је рано јутрос покушао да убије супругу К. П. (28), сазнаје "Telegraf.rs".

Незванично, он јој је зарио нож у врат.

Несрећна жена је у тешком стању примљена у болницу.

Како "Telegraf.rs" сазнаје, у питању је мушкарац који је и раније привођен и има кривични досије.

Акција "Вихор 3" је на територији Обреновца , Чукарице и Сурчина.

(Telegraf.rs)

