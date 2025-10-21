overcast clouds
ПУНА ШКОЛА ВРАТА, НИОТКУДА ЂАКА Још једна осмолетка остала празних клупа „ЦЕЛОКУПНО ДРУШТВО ТРЕБА ДА СЕ ЗАМИСЛИ”, ТВРДЕ МЕШТАНИ

21.10.2025. 10:17 10:23
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
škola
Фото: Pixabay

Основна школа у андријевичком селу Ђулићи и имопозантно школско здање по први пут ове године остало је без ученика и придружило се раније затвореним школама у селима Кути, Цецуни и Јошаница, као подручним одељењима школе „Милић Кељановић” из Коњуха.

Не тако давно школа у Ђулићима имала је и преко тридесет ђака, а мештани овог села истичу да је то поразна чињеница и да би пред оваквим стањем целокупно друштво требало добро да се замисли.

Објашњавају да су родитељи из Ђулића, због различитих околности, децу која би се могла пребројати на прстима једне руке, преписали у школе у Андријевици и Коњусима.

Држава и друштво у целини нису предузимали ништа у правцу унапређивања услова за живот у нашим селима, а самим тим и задржавања младих. Зато је данас тужно погледати наше сеоске школе од којих се многе урушавају, а неке се полако затварају. Посебно је тужно погледати школу у Ђулићима у чију је браву, због опште небриге и других отежавајућих околности, ове године стављен кључ. Просто човека заболи душа кад се присети неких не тако давних времена и упореди их са овим данашњим”, каже мештанин Бобан Ђекић.

Перманентна обећања да ће се преко развојних пројеката, валоризације природних ресурса и модернизације села зауставити миграција становништва са подручја општине Андријевица остала су, тако, само мртво слово на папиру, пише портал РТЦГ.

О томе најбоље говоре информације о стању у образовању, на основу којих се да закључити да је број ученика на сеоском подручју десеткован у ранијем периоду. Подаци говоре да се у бројним селима, због недостатка ученика, затварају школске зграде, на шта указују и гашење подручних одељења која су егзистирала у оквиру Основне школе Милић Кељановић из Коњуха.

Чак и у клупама матичне школе у Коњусима тренутно се налази свега тридесетак ученика. Мештани указују да напуштене школске зграде у Поткомовљу сведоче да поједина села остају без живота.

И подаци посљедњег пописа становништва потврдили су да се Андријевица суочава са израженом миграционим кретањима. У овој општини у односу на попис из 2011. године евидентирано је преко 20 одсто мање становника. Ова општина је пре 14 година бројала 5.071 становника а данас 3.978. 

школа Црна Гoра затворена
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Регион
