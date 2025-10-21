ТРАМП СУМЊА ДА УКРАЈИНА ХОЋЕ МИР „Желе ескалацију, не преговоре“
Русија и Украјина су сигнализирале да су веома удаљене по питању мировног споразума, неколико дана након најновијег напора председника САД Доналда Трампа да постигне решење на састанку у Овалном кабинету са украјинским председником Володимиром Зеленским, пише Волстрит џурнал.
Према речима америчких, европских и украјинских званичника, Трамп је био отворен према Зеленском током састанка и повремено је изражавао фрустрацију, у једном тренутку одбијајући да погледа мапе бојног поља које су донели Украјинци.
Kако наводи Волстрит џурнал, упркос Трамповој жељи за брзим окончањем сукоба, Русија и Украјина су јасно ставиле до знања да су далеко од закључивања мировног споразума.
Трамп је наводно рекао Зеленском да му је главни приоритет окончање рата и јасно ставио до знања да није везан ни за један конкретан територијални исход.
Према речима два америчка званичника, Трамп је рекао Зеленском да Украјина не треба да рачуна на брзо добијање "томахавка". Трамп је касније признао да му је било много теже него што је очекивао да превазиђе разлике између Зеленског и Путина.
"Фрустрирајуће је јер имате два лидера који се заиста мрзе. То заправо мало отежава ствари", рекао је Трамп новинарима у Белој кући.
Током састанка са Зеленским, амерички председник је изјавио да повратак Донбаса Украјини није приоритет, напомињући да Русија већ контролише већи део територије. Трамп је рекао Зеленском да тежи брзом решавању сукоба, без обзира на судбину региона.
Након састанка са Трампом, Зеленски је у разговору са новинарима потврдио да питање трансфера ракета "томахавк" није отказано, али да су се стране сложиле да о томе не разговарају јавно како би се избегла ескалација. Зеленски је напоменуо да Трамп има више разумевања за потребе Украјине за "томахавцима", а Руси се плаше не само самих ракета, већ и како ће бити комбиноване са другим оружјем.
Према Аксиосу, Трамп је рекао да још увек нема планове да Украјини да "томахавк". Извор ЦНН-а је додао да Трамп верује да Украјина жели да ескалира сукоб.
Потпредседник САД Џ. Д. Венс је такође рекао новинарима да коначна одлука о испоруци крстарећих ракета "томахавк" Украјини још није донета, али да САД настављају да анализирају могућности испоруке оружја Kијеву.