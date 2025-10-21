overcast clouds
(ФОТО) НЕСТАО ЂОРЂЕ (21) ИЗ КРАГУЈЕВЦА Очајна породица моли за помоћ

21.10.2025. 12:45 12:53
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
а
Фото: РИНА

КРАГУЈЕВАЦ: Потрага и даље траје за младићем Ђорђем Јанковићем, који је нестао у недељу у Крагујевцу.

Породица моли грађане да помогну у потрази, а уколико било ко има неку информацију да то пријаве одмах полицији.

- Молимо вас да нам помогнете у потрази за нашим Ђорђем. Долазећи на Велики школски час, обратите пажњу да ли можете негде да га приметите. Позивамо вас да се потом окупимо испред Палате правде и на основу података којим располажемо, започнемо потрагу за њим, поручила је забринута породица.

У тренутку нестанка, Ђорђе је на себи имао тамнотегет јакну, црни дукс са зеленим натписом „Монстер“, светле маскирне панталоне, црне патике, велике слушалице и црни спортски ранац.

