КОЛИКО ЈЕ ГРАЂАНА СРБИЈЕ НЕПИСМЕНО? Подаци кажу да преко петине становника има више или високо образовање КАКО СТОЈИМО СА КОМПЈУТЕРСКОМ ПИСМЕНОШЋУ?
БЕОГРАД: Од укупног броја становника Србије узраста 15 и више година, 53,1 одсто завршило је средњу школу, 22,4 одсто је стекло више или високо образовање, 17,8 одсто је завршило основну школу.
Без школе или са непотпуном основном школом је 6,3 одсто, објавио је Републички завод за статистику у публикацији Статистички годишњак Републике Србије, 2025.
Међу грађанима са завршеном вишом школом или факултетом, према попису становништва из 2022. године, је као и на попису 2011.године, забележено веће учешће жена.
У периоду између два последња пописа удео неписмених у становништву са 10 и више година смањен је са 1,96 одсто на 0,63 одсто.
Према резултатима пописа 2022, мање од 38.000 становника старости 10 и више година је неписмено, при чему је удео неписмених жена далеко већи у односу на мушкарце и износио је 71 одсто.
Више од половине неписмених има 65 и више година а посматрано по регионима, највећи удео неписмених је у региону Јужне и Источне Србије,1,0 одсто.
Када је реч о компјутерској писмености, 45,7 одсто грађана старости 15 и више година је компјутерски писмено, док је у претходном попису рађеном 2011. године, удео компјутерски писмених износио 34,2 одсто.
Око 30 одсто становника само делимично познаје рад на рачунару однсно најчешће знају да пронађу информације на интернету или умеју да користе неку од апликација за електронску комуникацију или користе рачунар за унос текста и слично, док се 24 одсто становништва сматра компјутерски неписмено.
Посматрано по полу, међу компјутерски писменим грађанима нешто је веће учешће жена, будући да је њихов удео у укупном броју компјутерски писмених износио 52,8 одсто.