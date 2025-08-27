overcast clouds
28°C
27.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПАМЕТАН НОВАЦ, БЕЗБЕДНА ДЕЦА: Финансијска писменост брани од ФИШИНГА

27.08.2025. 11:49 11:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, И. Р.
Коментари (0)
Дигитална писменост

Деца данас одрастају у свету у којем је новац углавном дигиталан. Њихова прва искуства нису само касице-прасице, већ куповине у апликацијама, „loot box“ награде у играма и препејд картице повезане са дигиталним новчаницима.

Зато је сајбер-безбедност постала саставни део финансијске писмености, о чему говори и Kaspersky у свом водичу „Дигитална школска торба: Родитељски водич за школску годину“.

Повратак у школу није само време нових уџбеника, већ и тренутак за стварање навика које трају. Како су начини на које деца „упознају“ новац драматично измењени, учење о његовој вредности мора да обухвати и учење како да се тај новац заштити у онлајн окружењу. Без свести о ризицима, чак ни одлично вођен џепарац не штити од фишинга, маскираног у награде, лажних понуда у играма, скривених аутоматских обнова претплата или крађе идентитета.

Поставите границе потрошње - Разговор о буџету и приоритетима помаже деци да разумеју где новац „одлази“ и зашто. Уз основне трошкове (школа, ужина, спорт/хоби, забава) објасните и како микротрансакције и куповине у апликацијама могу брзо да „испразне“ рачун ако не прате стање.

Користите безбедне начине плаћања - Дечје картице и дигитални новчаници с родитељским контролама омогућавају лимите потрошње, тренутна обавештења и преглед трошкова у реалном времену, као и блокаду појединих категорија. Подједнако је важно да уређаји и прегледачи буду заштићени решењем за сајбер-безбедност са безбедним плаћањем и заштитом при куповини.

Дигитална писменост
Фото: Касперски

Заштитите уређаје и налоге - Једна слаба лозинка или изгубљен уређај могу угрозити целу породицу и њене финансије. Укључите двофакторску аутентификацију на свим апликацијама за куповину, користите менаџер лозинки и научите децу правилима јаке лозинке (довољна дужина, без личних података, јединствена по платформи).

Пратите претплате и поновљиве трошкове - „Бесплатни пробни период“ често прерасте у месечну накнаду. Учите децу да провере услове, искључе аутоматско обнављање и забележе датум истека у календару. Родитељи треба редовно да прегледају историју куповина и мејл обавештења; многе банкарске апликације и безбедносни алати могу да означе понављајуће трошкове и пошаљу упозорење.

-Када говоримо о финансијској писмености за децу, не можемо стати само на буџету и штедњи. Њихов новац је већ дигиталан, па се прве финансијске одлуке доносе онлајн: у играма, апликацијама и новчаницима. Без свести о сајбер-безбедности, те лекције остају непотпуне - каже Андреј Сиденко, водећи аналитичар веб садржаја у компанији Kaspersky. 

- Помоћ деци да препознају преваре, заштите налоге и користе безбедне методе плаћања једнако је важна као и учење о вредности самог новца - истиче.

И. Радоичић

 

новац писменост деца деца безбедност
Извор:
Дневник, И. Р.
Пише:
Дневник
Бизнис ИТ свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај