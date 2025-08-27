ПАМЕТАН НОВАЦ, БЕЗБЕДНА ДЕЦА: Финансијска писменост брани од ФИШИНГА
Деца данас одрастају у свету у којем је новац углавном дигиталан. Њихова прва искуства нису само касице-прасице, већ куповине у апликацијама, „loot box“ награде у играма и препејд картице повезане са дигиталним новчаницима.
Зато је сајбер-безбедност постала саставни део финансијске писмености, о чему говори и Kaspersky у свом водичу „Дигитална школска торба: Родитељски водич за школску годину“.
Повратак у школу није само време нових уџбеника, већ и тренутак за стварање навика које трају. Како су начини на које деца „упознају“ новац драматично измењени, учење о његовој вредности мора да обухвати и учење како да се тај новац заштити у онлајн окружењу. Без свести о ризицима, чак ни одлично вођен џепарац не штити од фишинга, маскираног у награде, лажних понуда у играма, скривених аутоматских обнова претплата или крађе идентитета.
Поставите границе потрошње - Разговор о буџету и приоритетима помаже деци да разумеју где новац „одлази“ и зашто. Уз основне трошкове (школа, ужина, спорт/хоби, забава) објасните и како микротрансакције и куповине у апликацијама могу брзо да „испразне“ рачун ако не прате стање.
Користите безбедне начине плаћања - Дечје картице и дигитални новчаници с родитељским контролама омогућавају лимите потрошње, тренутна обавештења и преглед трошкова у реалном времену, као и блокаду појединих категорија. Подједнако је важно да уређаји и прегледачи буду заштићени решењем за сајбер-безбедност са безбедним плаћањем и заштитом при куповини.
Заштитите уређаје и налоге - Једна слаба лозинка или изгубљен уређај могу угрозити целу породицу и њене финансије. Укључите двофакторску аутентификацију на свим апликацијама за куповину, користите менаџер лозинки и научите децу правилима јаке лозинке (довољна дужина, без личних података, јединствена по платформи).
Пратите претплате и поновљиве трошкове - „Бесплатни пробни период“ често прерасте у месечну накнаду. Учите децу да провере услове, искључе аутоматско обнављање и забележе датум истека у календару. Родитељи треба редовно да прегледају историју куповина и мејл обавештења; многе банкарске апликације и безбедносни алати могу да означе понављајуће трошкове и пошаљу упозорење.
-Када говоримо о финансијској писмености за децу, не можемо стати само на буџету и штедњи. Њихов новац је већ дигиталан, па се прве финансијске одлуке доносе онлајн: у играма, апликацијама и новчаницима. Без свести о сајбер-безбедности, те лекције остају непотпуне - каже Андреј Сиденко, водећи аналитичар веб садржаја у компанији Kaspersky.
- Помоћ деци да препознају преваре, заштите налоге и користе безбедне методе плаћања једнако је важна као и учење о вредности самог новца - истиче.
И. Радоичић