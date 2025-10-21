СУДИ СЕ ДВОЈИЦИ БЕЧЕЈАЦА Због дроге завршили на оптуженичкој клупи
21.10.2025. 12:12 12:14
Коментари (0)
Правноснажним решењем новосадског Апелационог суда потврђена је оптужница коју је Више јавно тужилаштво у Зрењанину подигло против Бечејаца М. Б. (26) и Р. Х. (26).
Окривљени М. Б. се терети да је починио кривична дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога и омогућавање уживања опојних дрога, док ће Р. Х. пред судом одговарати због неовлашћеног држања опојних дрога.
Према наводима тужилаштва, М. Б. је у својој кући у Бечеју, ради продаје, држао различите врсте опојних дрога, и то канабис, екстази и амфетамин. Дрогу је другима давао ради уживања, између осталог и окривљеном Р. Х.
Другом Бечејцу се ставља на терет да је, за сопствене потребе, држао мање количине амфетамина и канабиса, које је претходно добио од М. Б.