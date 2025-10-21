overcast clouds
15°C
21.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СУДИ СЕ ДВОЈИЦИ БЕЧЕЈАЦА Због дроге завршили на оптуженичкој клупи

21.10.2025. 12:12 12:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com / dnevnik.rs

Правноснажним решењем новосадског Апелационог суда потврђена је оптужница коју је Више јавно тужилаштво у Зрењанину подигло против Бечејаца М. Б. (26) и Р. Х. (26).

Окривљени М. Б. се терети да је починио кривична дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога и омогућавање уживања опојних дрога, док ће Р. Х. пред судом одговарати због неовлашћеног држања опојних дрога.

Према наводима тужилаштва, М. Б. је у својој кући у Бечеју, ради продаје, држао различите врсте опојних дрога, и то канабис, екстази и амфетамин. Дрогу је другима давао ради уживања, између осталог и окривљеном Р. Х.

Другом Бечејцу се ставља на терет да је, за сопствене потребе, држао мање количине амфетамина и канабиса, које је претходно добио од М. Б.

дрога притвор више јавно тужилаштво у зрењанину
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај