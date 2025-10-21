overcast clouds
„ТИНЕЈЏЕР" МУЊА СЕ ВРАТИО КУЋИ Српски суп није заборавио свој завичај ПРЕЛЕТЕО АЛПЕ ДА БИ СЕ ПОЧАСТИО У УВАЧКОМ „РЕСТОРАНУ"

21.10.2025. 12:51
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
суп
Фото: РИНА

Белоглави супови су краљеви српског неба, а њихов дом је кањон Увца код Нове Вароши.

Младе јединке ове врсте птица познате су по томе што воле да одлете из свог станишта, али готово увек се враћају кући. Такав случај је и са двогодишњим супом Муњом.

Муња је почетком јуна одлучио да протегне крила и оде на летовање у аустријске Алпе. Како долази зима и вероватно је снег завејао планинске врхове у Алпима, одлучио је да крене назад кући. По доласку, где би друго, него одмах се појавио у ресторану Увац, где га је чекало старо добро познато друштво. Завичај и суповима много значи. Овом приликом и ми смо га забележили на хранилишту кажу у Фондацији за заштиту птица грабљивица.

Кањон Увца је једна од највећих гнездећих колонија белоглавих супова  у Европи. Док су млади, до неке своје пете године понашају се као прави тинејџери, обилазе свет и свуда лете. Након тога, кад постигну полну зрелост, око 62 одсто њих враћа се у своју колонију.

Деведесетих година белоглави супови у кањону Увца били су пред изумирањем, јер је број гнездећих парова опао на свега седам. Тада су предузете строге мере заштите, формирано је хранилиште на које се годишње износи око 400 тона хране и на тај начин птице су спасене од изумирања и расељавања кажу за РИНУ у Специјалном резервату природе Увац. 

Данас нема бојазни за њихову будућност јер се у кањону Увца налази око 500 одраслих јединки, а у претходном периоду забележен је и својеврсни „беби бум“ јер је у току само једне године колонија добила 117 младунаца. Део њих се маркира како би се пратило кретање и добијале информације о начину живота. 

белоглави суп увац алпи
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
