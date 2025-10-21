overcast clouds
УХАПШЕНА ДВОЈИЦА ШЕСНАЕСТОГОДИШЊАКА У НОВОМ САДУ Дечаку претили ножем, тукли га и отели му новац

Фото: Дневник

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду расветлили су кривично дело разбојништво за које су осумњичена двојица шеснаестогодишњих Новосађана.

Сумња се да су, у недељу,  на Грбавици, пресрели петнаестогодишњака и уз претњу ножем одузели му новац, а затим га тукли и лакше повредили, саопштила је ПУ Нови Сад.

Полиција је, сутрадан, идентификовала осумњичене и пронашла нож који су, како се сумња, користили приликом извршења кривичног дела.

По налогу вишег јавног тужиоца, против обојице ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку.

