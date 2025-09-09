ПОЛИЦИЈА У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ СПРЕЧИЛА ТЕЖИ ИНЦИДЕНТ Пронађено оружје и експлозивне направе у сукобу младих и малолетника
Припадници Министарства унутрашњих послова у Бачкој Паланци поднели су захтев за покретање прекршајног поступка против више лица због нарушавања јавног реда и мира.
Према наводима полиције, у тучи која се догодила јуче на градском тргу учествовало је више пунолетних и малолетних лица – укупно 14 особа. Две супротстављене групе најпре су се међусобно изазивале, затим су почеле да гађају једна другу упаљеним бакљама, а у маси је завршио и један Молотовљев коктел.
Полиција је на лицу места пронашла и дрвене палице, нож и боксере који су коришћени у сукобу.
Пунолетним осумњиченима је одређено задржавање, након чега су приведени надлежном судији Прекршајног суда уз захтев за покретање поступка. Малолетници, узраста од 14 до 17 година, такође су изведени пред судију, у пратњи родитеља.