БАЧЕН МОЛОТОВЉЕВ КОКТЕЛ НА КУЋУ ЦВЕЋА Нападача савладало обезбеђење
Мушкарац Г. М. (46) ухапшен је због сумње да је бацио молотовљев коктел на "Кућу цвећа" у Београду.
Како се незванично сазнаје, молотовљев коктел је бачен јутрос око 6 сати на "Музеј Југославије", некадашњи "25. мај" односно "Кућа цвећа". Срећом, нико није повређен, а нападача је ухватило обезбеђење.
- Сумња се да је ухапшени мушкарац направио молотовљев коктел и бацио га на музеј. Срећом брзо је реаговало обезбеђење музеја, које је угасило ватру. Такође, обезбеђење је успело да ухвати нападача, а потом и да обавести полицију - објаснио је извор Информера упознат са случајем.
Како је навео, полиција је убрзо стигла и ухапсила нападача.
- Када су га ухватили и питали зашто је то урадио наводно је рекао да је дошао да уништи "усташко легло". Осумњичени мушкарац приведен је у полицијску станицу - рекао је саговорник Информера.