clear sky
19°C
18.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БАЧЕН МОЛОТОВЉЕВ КОКТЕЛ НА КУЋУ ЦВЕЋА Нападача савладало обезбеђење

18.08.2025. 08:15 09:14
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Мушкарац Г. М. (46) ухапшен је због сумње да је бацио молотовљев коктел на "Кућу цвећа" у Београду.

Како се незванично сазнаје, молотовљев коктел је бачен јутрос око 6 сати на "Музеј Југославије", некадашњи "25. мај" односно "Кућа цвећа". Срећом, нико није повређен, а нападача је ухватило обезбеђење. 

- Сумња се да је ухапшени мушкарац направио молотовљев коктел и бацио га на музеј. Срећом брзо је реаговало обезбеђење музеја, које је угасило ватру. Такође, обезбеђење је успело да ухвати нападача, а потом и да обавести полицију - објаснио је извор Информера упознат са случајем.

Како је навео, полиција је убрзо стигла и ухапсила нападача. 

- Када су га ухватили и питали зашто је то урадио наводно је рекао да је дошао да уништи "усташко легло". Осумњичени мушкарац приведен је у полицијску станицу - рекао је саговорник Информера.

(k1info.rs)

кућа цвећа молотовљев коктел
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај