ШОФЕРУ АУТОБУСА СЛОМИЛИ ВИЛИЦУ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ Двојица непознатих нападача починили кривично дело, возач превезен на даље лечење

18.08.2025. 11:21 11:28
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
hitna pomoc Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

На перону аутобуске станице у Владичином Хану, два непозната лица напала су возача аутобуса Д.С. поломивши му вилицу.

Према сазнањима, возач "Кавим Јединства" из Врања, рекао је потенцијалним путницима да бицикле не могу да ставе у аутобус, јер није дозвољено, након чега је избила расправа.

- Затим је једно лице возача Д.С. одгурнуло, након чега је он пао на бетон леђима, држећи нападача све време. Након што су радници "Кавим Јединства" позвали полицију, возач је пустио нападача, а овај га је док је лежао почео да удара ногама и рукама у пределу главе и по телу - каже извор "Блица".

Како сазнајемо, убрзо потом, нападач са својим другом побегао са аутобуске станице.

Након указане лекарске помоћи, утврђено је да је возачу поломљена вилица, те је он са тешким повредама упућен на даље лечење у УКЦ Ниш.

О свему је обавештено тужилаштво.

владичин хан
Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
Вести Хроника
