САЈБЕР НАПАДИ ОБУСТАВИЛИ ПРОИЗВОДЊУ Јагуар Ленд Ровер послао раднике кући
ЛОНДОН: Британски произвођач аутомобила Јагуар Ленд Ровер (ЈЛР) потврдио је данас да ће производња бити обустављена до 1. октобра због сајбер напада почетком септембра који је паралисао производњу и отежао рад мањих добављача.
Компанија у власништву индијског Тата моторса има три фабрике у Великој Британији које дневно производе око 1.000 возила.
Већина од 33.000 запослених у ЈЛР ће остати код куће до краја месеца, а компанија ће због обуставе изгубити десетине милиона фунти, преноси "Гардијан".
Ова обустава утиче на добављаче и шири аутомобилски сектор у Великој Британији, тако да је погођена и цела британска производња, која је забележила пад у септембру.
Британски министар за привреду Питер Кајл планира да посети ЈЛР и разговара са компанијама из ланца снабдевања о мерама помоћи.
Производња фирме ЈЛР подржава око 104.000 радних места у ланцима снабдевања широм Британије, а синдикати упозоравају на негативне последице по тржиште рада и позивају владу у Лондону да финансијски помогне погођеном сектору.