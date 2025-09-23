few clouds
САЈБЕР НАПАДИ ОБУСТАВИЛИ ПРОИЗВОДЊУ Јагуар Ленд Ровер послао раднике кући

23.09.2025. 15:11 15:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
ЛОНДОН: Британски произвођач аутомобила Јагуар Ленд Ровер (ЈЛР) потврдио је данас да ће производња бити обустављена до 1. октобра због сајбер напада почетком септембра који је паралисао производњу и отежао рад мањих добављача.

Компанија у власништву индијског Тата моторса има три фабрике у Великој Британији које дневно производе око 1.000 возила.

Већина од 33.000 запослених у ЈЛР ће остати код куће до краја месеца, а компанија ће због обуставе изгубити десетине милиона фунти, преноси "Гардијан". 

Ова обустава утиче на добављаче и шири аутомобилски сектор у Великој Британији, тако да је погођена и цела британска производња, која је забележила пад у септембру.

Британски министар за привреду Питер Кајл планира да посети ЈЛР и разговара са компанијама из ланца снабдевања о мерама помоћи.

Производња фирме ЈЛР подржава око 104.000 радних места у ланцима снабдевања широм Британије, а синдикати упозоравају на негативне последице по тржиште рада и позивају владу у Лондону да финансијски помогне погођеном сектору.

 

сајбер напади аутомобили
