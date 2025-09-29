light rain
ФУТОШКИ КУПУС БИО ЈЕ УГРОЖЕН, А САДА ИЗ СВИХ КРАЈЕВА РЕГИОНА УПАЛЕ КОЛА ДА ДОЂУ У ФУТОГ ПО ЊЕГА Најбољи је за кисељење, а ево и какав ће принос бити ове године: „Главица ће бити лепа и квалитетна“

29.09.2025. 11:05 11:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
футошки купус
Фото: Дневник/Филип Бакић/Илустрација

Футошки купус гаји се вековима у Футогу, а представља и део културне баштине генерација који се баве овом аутохтоном сортом.

Мирољуб Јанковић, из Удружења „Футошки купус“, навео је за РТВ1 да домаћице воле када су намирнице пријемчиве.

-Оно што га издваја од свих других купуса, јесте да је пребогат минералима, витаминима. Футошки купус као намирница је створен за нас. Сезона почиње почетком октобра и трајаће до нове године. То је јесења сорта чији је квалитет најбољи ако нема много сунца. Некада се футошки купус радио ручно и био је слађи. Када људи раде око њега, онда он узврати. То није примитивно. Наводњавало се ручно, а по својој физионимији био је другачији. Данас су ту ушле и машине, друге технологије- речи су председника удружења.

Јанковић је навео да је ове године боља сезона, а да су временски услови дозволили да су они који га гаје буду опуштенији.

мирољуб јанковић
Фото: Скриншот РТВ1

-Ово захлађење одговара футошком купусу и мислим да ће главица бити лепа и квалитетна. Футошки купус је најбољи за кисељење. Он је лек и створен је за исхрану људи- навео је за РТВ1. 

Удружење је основано 2007. године, а ове године броји 30 произвођача који су засновали производњу. 

-Прави футошки купус је у Футогу. Људи из свих крајева бивше Југославије, посебно из Србије- Ниша, Краљева- Републике Српске, дођу у Футог само да би га купили- испричао је Јанковић.
 

футошки купус Футог
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
