ФУТОШКИ КУПУС БИО ЈЕ УГРОЖЕН, А САДА ИЗ СВИХ КРАЈЕВА РЕГИОНА УПАЛЕ КОЛА ДА ДОЂУ У ФУТОГ ПО ЊЕГА Најбољи је за кисељење, а ево и какав ће принос бити ове године: „Главица ће бити лепа и квалитетна“
Футошки купус гаји се вековима у Футогу, а представља и део културне баштине генерација који се баве овом аутохтоном сортом.
Мирољуб Јанковић, из Удружења „Футошки купус“, навео је за РТВ1 да домаћице воле када су намирнице пријемчиве.
-Оно што га издваја од свих других купуса, јесте да је пребогат минералима, витаминима. Футошки купус као намирница је створен за нас. Сезона почиње почетком октобра и трајаће до нове године. То је јесења сорта чији је квалитет најбољи ако нема много сунца. Некада се футошки купус радио ручно и био је слађи. Када људи раде око њега, онда он узврати. То није примитивно. Наводњавало се ручно, а по својој физионимији био је другачији. Данас су ту ушле и машине, друге технологије- речи су председника удружења.
Јанковић је навео да је ове године боља сезона, а да су временски услови дозволили да су они који га гаје буду опуштенији.
-Ово захлађење одговара футошком купусу и мислим да ће главица бити лепа и квалитетна. Футошки купус је најбољи за кисељење. Он је лек и створен је за исхрану људи- навео је за РТВ1.
Удружење је основано 2007. године, а ове године броји 30 произвођача који су засновали производњу.
-Прави футошки купус је у Футогу. Људи из свих крајева бивше Југославије, посебно из Србије- Ниша, Краљева- Републике Српске, дођу у Футог само да би га купили- испричао је Јанковић.