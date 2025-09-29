ЗЛАТО ДОСТИГЛО НОВИ РЕКОРД Цена премашила 3.800 долара

Европски и амерички берзански индекси су данас углавном у порасту, а цена злата је премашила 3.800 долара за унцу и достигла нови рекорд, што је последица слабог долара и растућих очекивања да ће америчке Федералне резерве смањити каматне стопе до краја године, преноси Ројтерс.

Тржишта тренутно процењују да вероватноћа смањења камата у Сједињеним Америчким Државама у октобру износи 90 одсто, док се шансе за додатно ублажавање монетарне политике у децембру процењују на око 65 одсто.



Индекс Франкфуртске берзе DAX је данас у 9.30 сати порастао за 0,25 одсто на 23.790,76 поена, француски ЦАЦ 40 за 0,15 одсто на 7.882,03 поена, британски ФТСЕ 100 за 0,49 одсто на 9.330,75 поена, док је московски MOEX пао за 0,46 одсто на 2.712,85 поена.



Вредност америчког берзанског индекса Dow Јонес је пред данашње отварање берзи порасла за 0,65 одсто на 46.247,29 поена, вредност индекса S&P 500 за 0,59 одсто на 6.643,70 поена, а вредност индекса Nasdaq za 0,44 одсто на 22.484,07 поена.



Европски фјучерси гаса за октобар су се на отварању берзе TTF продавали по цени од 32,420 евра за мегават-сат.



Према актуелним подацима са берзи, цена сирове нафте је пала на 65,132 долара, а цена нафте Брент на 69,646 долар.



Цена злата је порасла на 3.818,75 долара за унцу, а цена пшенице пала на 5,1929 долара за бушел (бушел износи 27,216 кг).



Вредност евра у односу на долар на валутној берзи Forex износи 1,17300 долара, што је за 0,25 одсто више него на почетку трговине.