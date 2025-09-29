НИС поднео захтев за издавање посебне лиценце Министарства финансија САД
29.09.2025. 11:59 12:00
Коментари (0)
БЕОГРАД: Нафтна индустрија Србије (НИС) поднела је 28. септембра Министарству финансија САД нови захтев за издавање посебне лиценце којом се одлаже пуна примена санкција и омогућава несметано обављање оперативних активности компаније, саопштио је данас НИС.
НИС је такође поднео и допуну захтева за уклањање са СДН (Специаллy Десигнатед Натионалс) листе, наводи се у саопштењу и додаје да је реч о дуготрајном и комплексном процесу, а да је иницијални захтев послат 14. марта ове године.
Почетак примене санкција НИС-у одложен је до 8-9. октобра.