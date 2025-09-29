light rain
15°C
29.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НИС поднео захтев за издавање посебне лиценце Министарства финансија САД

29.09.2025. 11:59 12:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
nis naftna industrija srbije Promo
Фото: Промо/ НИС

БЕОГРАД: Нафтна индустрија Србије (НИС) поднела је 28. септембра Министарству финансија САД нови захтев за издавање посебне лиценце којом се одлаже пуна примена санкција и омогућава несметано обављање оперативних активности компаније, саопштио је данас НИС.

НИС је такође поднео и допуну захтева за уклањање са СДН (Специаллy Десигнатед Натионалс) листе, наводи се у саопштењу и додаје да је реч о дуготрајном и комплексном процесу, а да је иницијални захтев послат 14. марта ове године. 

Почетак примене санкција НИС-у одложен је до 8-9. октобра.

нафтна индустрија србије
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај