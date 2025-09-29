light rain
ПОСКУПЕЛЕ ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКЕ УСЛУГЕ Ево колико новца је потребно за оверу потписа, пуномоћ, купопродају или оставински поступак

29.09.2025. 11:36 12:17
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
нотар
Фото: Pixabay.com

Трошкови нотарских услуга за грађане и привреду знатно су порасли након што је Министарство правде донело измене и допуне јавнобележничке тарифе.

Иако се цене нотара нису мењале чак 11 година, од јула 2025. године дошло је до повећања вредности бода и броја бодова за поједине послове, што у пракси значи поскупљење нотарских услуга. 

Најчешће нотарске услуге и нове цене

1. Овера потписа 

Приватно лице: 648 РСД по потпису

Правно лице: 2.160 РСД по потпису

2. Овера преписа или фотокопије исправе 

По страници: 216 РСД + материјални трошкови 432 РСД 

3. Овера превода (ако је јавни бележник и судски тумач)

Цена: 864 РСД

4. Сачињавање тестамента 

Имовина до 600.000 РСД: 12.960 РСД

Имовина од 600.000 до 1.200.000 РСД: 19.440 РСД

Имовина од 1.200.000 до 1.800.000 РСД: 25.920 РСД

Имовина од 1.800.000 до 2.400.000 РСД: 32.400 РСД

Имовина преко 2.400.000 РСД: 38.880 РСД

5. Купопродаја непокретности 

Вредност до 100.000 €: 30.000–36.000 РСД

Вредност од 100.000 € до 200.000 €: 36.000–42.000 РСД

Вредност преко 200.000 €: 42.000–48.000 РСД 

6. Пуномоћје (једноставно)

Цена: 2.160 РСД 

7. Оставински поступак 

Заоставштина до 150.000 РСД: 3.000 РСД

Заоставштина од 150.000 до 300.000 РСД: 6.000 РСД

Заоставштина од 300.000 до 600.000 РСД: 9.000 РСД

Заоставштина од 600.000 до 1.200.000 РСД: 12.000 РСД

Заоставштина од 1.200.000 до 2.400.000 РСД: 15.000 РСД

Заоставштина од 2.400.000 до 3.600.000 РСД: 18.000 РСД

Заоставштина од 3.600.000 до 4.800.000 РСД: 21.000 РСД

Заоставштина од 4.800.000 до 6.000.000 РСД: 24.000 РСД

Заоставштина од 6.000.000 до 7.200.000 РСД: 27.000 РСД

Заоставштина од 7.200.000 до 8.400.000 РСД: 30.000 РСД

Заоставштина од 8.400.000 до 9.600.000 РСД: 33.000 РСД

Заоставштина од 9.600.000 до 10.800.000 РСД: 36.000 РСД

Заоставштина преко 10.800.000 РСД: 39.000 РСД

Напомена

Имајте на уму да се цене нотарских услуга могу разликовати у зависности од сложености посла, броја страна у уговору, броја потписа и других фактора. Препоручује се да се пре заказивања термина консултујете са конкретним јавно-бележничким канцеларијама како бисте добили прецизне информације о цени. 

Све наведене тарифе су са урачунатим ПДВ-ом и важе за све грађане и правна лица у Србији.

(k1info.rs)

јавни бележник тестамент Оставинска расправа
Бизнис Новчаник
