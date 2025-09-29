ПОСКУПЕЛЕ ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКЕ УСЛУГЕ Ево колико новца је потребно за оверу потписа, пуномоћ, купопродају или оставински поступак

Трошкови нотарских услуга за грађане и привреду знатно су порасли након што је Министарство правде донело измене и допуне јавнобележничке тарифе.

Иако се цене нотара нису мењале чак 11 година, од јула 2025. године дошло је до повећања вредности бода и броја бодова за поједине послове, што у пракси значи поскупљење нотарских услуга.



Најчешће нотарске услуге и нове цене



1. Овера потписа

Приватно лице: 648 РСД по потпису



Правно лице: 2.160 РСД по потпису



2. Овера преписа или фотокопије исправе

По страници: 216 РСД + материјални трошкови 432 РСД

3. Овера превода (ако је јавни бележник и судски тумач)



Цена: 864 РСД



4. Сачињавање тестамента

Имовина до 600.000 РСД: 12.960 РСД



Имовина од 600.000 до 1.200.000 РСД: 19.440 РСД



Имовина од 1.200.000 до 1.800.000 РСД: 25.920 РСД



Имовина од 1.800.000 до 2.400.000 РСД: 32.400 РСД



Имовина преко 2.400.000 РСД: 38.880 РСД



5. Купопродаја непокретности

Вредност до 100.000 €: 30.000–36.000 РСД



Вредност од 100.000 € до 200.000 €: 36.000–42.000 РСД



Вредност преко 200.000 €: 42.000–48.000 РСД

6. Пуномоћје (једноставно)



Цена: 2.160 РСД

7. Оставински поступак

Заоставштина до 150.000 РСД: 3.000 РСД



Заоставштина од 150.000 до 300.000 РСД: 6.000 РСД



Заоставштина од 300.000 до 600.000 РСД: 9.000 РСД



Заоставштина од 600.000 до 1.200.000 РСД: 12.000 РСД



Заоставштина од 1.200.000 до 2.400.000 РСД: 15.000 РСД



Заоставштина од 2.400.000 до 3.600.000 РСД: 18.000 РСД



Заоставштина од 3.600.000 до 4.800.000 РСД: 21.000 РСД



Заоставштина од 4.800.000 до 6.000.000 РСД: 24.000 РСД



Заоставштина од 6.000.000 до 7.200.000 РСД: 27.000 РСД



Заоставштина од 7.200.000 до 8.400.000 РСД: 30.000 РСД



Заоставштина од 8.400.000 до 9.600.000 РСД: 33.000 РСД



Заоставштина од 9.600.000 до 10.800.000 РСД: 36.000 РСД



Заоставштина преко 10.800.000 РСД: 39.000 РСД



Напомена



Имајте на уму да се цене нотарских услуга могу разликовати у зависности од сложености посла, броја страна у уговору, броја потписа и других фактора. Препоручује се да се пре заказивања термина консултујете са конкретним јавно-бележничким канцеларијама како бисте добили прецизне информације о цени.

Све наведене тарифе су са урачунатим ПДВ-ом и важе за све грађане и правна лица у Србији.



(k1info.rs)