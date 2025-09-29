ФИЗИЧКИ НАПАО ДВОЈЕ, ОТЕО НОВАЦ, ЗЛАТО И МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ Због разбојништва у Панчеву ухапшен мушкарац (31)
29.09.2025. 18:16 18:26
Припадници Министарства унутрашњих послова ухапсили су данас у Панчеву мушкарца Н.Д. (31) због сумње да је извршио разбојништво.
Ухапшени се сумњичи да је 23. септембра у ноћним часовима, у Ковину, уз употребу физичке снаге и претње од двоје оштећених отео новац, златни накит и мобилне телефоне, саопштено је из Полицијске управе у Панчеву.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега је, уз кривичну пријаву, приведен Основном јавном тужилаштву у Смедереву.