ФИЗИЧКИ НАПАО ДВОЈЕ, ОТЕО НОВАЦ, ЗЛАТО И МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ Због разбојништва у Панчеву ухапшен мушкарац (31)

29.09.2025. 18:16
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
полиција
Фото: Дневник/Ф. Бакић

Припадници Министарства унутрашњих послова ухапсили су данас у Панчеву мушкарца Н.Д. (31) због сумње да је извршио разбојништво.

Ухапшени се сумњичи да је 23. септембра у ноћним часовима, у Ковину, уз употребу физичке снаге и претње од двоје оштећених отео новац, златни накит и мобилне телефоне, саопштено је из Полицијске управе у Панчеву.

    

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега је, уз кривичну пријаву, приведен Основном јавном тужилаштву у Смедереву.

разбојништво панчево хапшење
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Хроника
