УПАО У КУЋУ, ПРЕТУКАО И ОПЉАЧКАО ЧОВЕКА  Ухапшен у Зајечару због разбојништва, полиција га брзо открила

27.08.2025.
Дневник
(Телеграф.рс)
Д. Н. (42) из Зајечара ухапшен је по налогу Основног јавног тужилаштво у том граду због сумње да је извршио кривично дело разбојништво.

Он се сумњичи да је јуче ушао у кућу суграђанина (59), задао му више удараца по глaви и телу, а затим му узео мобилни телефон, платну картицу и мању количину новца, након чега је побегао.

Ефикасним оперативним радом полиција је идентификовала и пронашла осумњиченог и њему је, по налогу, основног јавног тужиоца, одређено задржавање до 48 сати у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен на саслушање у тужилаштво.

 

Дневник
