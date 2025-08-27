УПАО У КУЋУ, ПРЕТУКАО И ОПЉАЧКАО ЧОВЕКА Ухапшен у Зајечару због разбојништва, полиција га брзо открила
27.08.2025. 13:31 13:35
Д. Н. (42) из Зајечара ухапшен је по налогу Основног јавног тужилаштво у том граду због сумње да је извршио кривично дело разбојништво.
Он се сумњичи да је јуче ушао у кућу суграђанина (59), задао му више удараца по глaви и телу, а затим му узео мобилни телефон, платну картицу и мању количину новца, након чега је побегао.
Ефикасним оперативним радом полиција је идентификовала и пронашла осумњиченог и њему је, по налогу, основног јавног тужиоца, одређено задржавање до 48 сати у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен на саслушање у тужилаштво.