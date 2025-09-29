11 Срба ухапшено због шпијунаже
(ВИДЕО) Све се види на снимку! Погледајте како ЈЕДАН ОД УХАПШЕНИХ СРБА У ПАРИЗУ баца свињску главу испред џамије КАМЕРЕ СВЕ ЗАБЕЛЕЖИЛЕ
У заједничкој акцији смедеревске полиције и БИА ухапшено је 11 особа са подручја Велике Плане и Београда.
Они се сумњиче да су од априла до септембра ове године учествовали у вандалским нападима у Паризу, где су зеленом бојом обележили Музеј Холокауста, више синагога и један јеврејски ресторан.
Такође им се ставља на терет лепљење налепница са увредљивим и геноцидним садржајем, као и остављање свињских глава испред муслиманских богомоља.
Према наводима истраге, њихово деловање није било ограничено само на Париз – осумњичени се повезују и са инцидентом у Берлину, у близини Бранденбуршке капије, где су поставили бетонске конструкције са исписаним порукама.
Почетком септембра најмање девет свињских глава откривено је испред џамија у париском региону. Шеф париске полиције Лоран Нуњез напоменуо је да претходне акције, које нису сличне, носе обележја страног мешања.
Француски медији, преноси Телеграф, приказали су снимак са надзорних камера када је непознати мушкарац остављао свињске главе испред верског објекта. Он је у глуво доба ноћи, са капуљачом, остављао свињске главе.
У Жантију, као и у Монтреју и другим локацијама, истражитељи су приметили сличан натпис, написан плавим мастилом. Према извештајима, исти човек се појављује на најмање седам надзорних камера.
Париска полиција саопштила је, подсетимо, да су свињске главе "поставили страни држављани који су одмах напустили земљу, са јасном намером да изазову немире унутар нације".
Један фармер из Нормандије обратио се након инцидента истражитељима и испричао им да су две особе дошле да купе десетак свињских глава, а потом описао њихово возило и истакао како је имало српске таблице. Снимци сигурносних камера показали су да су иста лица стигла у Париз у истом возилу током ноћи између понедељка 8, и уторка. 9. септембра. Снимци су такође показали двојицу мушкараца како остављају главе испред бројних џамија. Вероватно су користили хрватску телефонску линију, чији је сигнал праћен приликом преласка француско-белгијске границе у уторак ујутру, након извршења кривичних дела.
Како је данас саопштено из МУП-а Србије, ухапшени су Ф. П, Н. Ћ, А. С, А. Б, Ђ. П, С. П, Н. Ж, Н. Д, А. М, Н. С. и Д. М. због постојања основане сумње да су извршили кривична дела удруживање ради вршења кривичних дела, расна и друга дискриминација и шпијунажа.