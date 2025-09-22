ПСИ ОСВАЈАЈУ ЕВРОПУ Кућни љубимци све бројнији, а тржиште вреди милијарде евра
Према последњим подацима Worldostatsa, у свету има око 500 милиона паса, а највише их је у Сједињеним Америчким Државама (90 милиона), Бразилу (55 милиона) и Кини (54 милиона).
У целој Европи, Worldostats бележи око 90 милиона паса љубимаца. Међутим, Европљани су очигледно склонији мачкама, њих на континенту има око 108 милиона.
Ипак, пси су далеко испред осталих популарних кућних љубимаца, као што су папгаји (48 милиона), мали глодари (25 милиона), рибе (18 милиона) и рептили (11 милиона). Процене кажу да око 139 милиона европских домаћинстава има кућног љубимца.
Која земља има највише паса?
У оквиру Европске уније, на првом месту је Немачка са 10,6 милиона паса, затим следе Шпанија (9,3 милиона), Италија (8,8 милиона), Пољска (8,1 милион), Француска (7,6 милиона) и Румунија (4,2 милиона).
Ако се гледа број паса по глави становника, предњачи Мађарска, 29 паса на 100 људи. Следе Португал (27 на 100) и Пољска (21 на 100).
Број паса у ЕУ стално расте још од 2000-их, а аналитичари сматрају да је разлог у милионским домаћинствима која формирају мање породице, децу добијају касније, чешће раде од куће или у хибридним форматима и имају веће приходе.
И старије генерације све чешће имају љубимце, углавном псе, ради друштва и здравствених бенефита које им животиње доносе.
Важан економски сектор у Европи
Тржиште кућних љубимаца већ представља значајан економски сектор у Европи.
Сам сектор хране, услуга и опреме за љубимце вредео је око 30 милијарди евра у 2023. години. Само трошкови за храну за љубимце у последњим годинама расту просечно за око три одсто годишње.
На континенту послује више од 400 компанија за производњу хране за кућне љубимце.
Према последњем истраживању Global State of Pet Care, у ЕУ ради око 190.000 ветеринара (1,25 на 1.000 паса и мачака), док их је у САД око 120.000 (0,79 на 1.000 паса и мачака).