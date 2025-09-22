clear sky
ЦАРИНИЦИ МИСЛИЛИ ДА СУ ЦИГАРЕТЕ – У КОФЕРУ ИХ САЧЕКАЛЕ ЉУДСКЕ КОСТИ Путник хладнокрвно признао: „То је за ритуале"

22.09.2025. 14:03
Пише:
Дневник
Извор:
Teлеграф
кофер
Фото: Pixabay

Откриће на аеродрому у Тампи је шокирало службенике и јавност, а пошто је неименовани путник покушао да прође царину са сумњивим предметима у пртљагу – али и људским остацима.

Бизарни инцидент се догодио током рутинског прегледа, када је путник пријавио десет цигарета, а испоставило се да преноси много више.

Људски остаци у фолији

Службеници царине прво су пронашли забрањене врсте биљака, још цигарета, а затим необичан пакет, обмотан алуминијумском фолијом.

Надлежни су тражили да објасни шта преноси, а путник је без околишања рекао да је реч о људским остацима намењеним за ритуале”.

Цариници су одмах све запленили и уништили због озбиљних здравствених ризика”, саопштено је.

 

 

Куда је путовао?

За сада није познато да ли је путник задржан након прегледа или је поднео одговарајуће документе о пореклу бизарних ствари, преноси Daily Mail.

Такође, није познато зашто је носио људске остатке и куда је путовао, а случај је пребачен у надлежност Министарства унутрашње безбедности САД.

Истрага је у току.

