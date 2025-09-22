ЦАРИНИЦИ МИСЛИЛИ ДА СУ ЦИГАРЕТЕ – У КОФЕРУ ИХ САЧЕКАЛЕ ЉУДСКЕ КОСТИ Путник хладнокрвно признао: „То је за ритуале”
Откриће на аеродрому у Тампи је шокирало службенике и јавност, а пошто је неименовани путник покушао да прође царину са сумњивим предметима у пртљагу – али и људским остацима.
Бизарни инцидент се догодио током рутинског прегледа, када је путник пријавио десет цигарета, а испоставило се да преноси много више.
Људски остаци у фолији
Службеници царине прво су пронашли забрањене врсте биљака, још цигарета, а затим необичан пакет, обмотан алуминијумском фолијом.
Надлежни су тражили да објасни шта преноси, а путник је без околишања рекао да је реч о „људским остацима намењеним за ритуале”.
Цариници су одмах све „запленили и уништили због озбиљних здравствених ризика”, саопштено је.
Куда је путовао?
За сада није познато да ли је путник задржан након прегледа или је поднео одговарајуће документе о пореклу бизарних ствари, преноси Daily Mail.
Такође, није познато зашто је носио људске остатке и куда је путовао, а случај је пребачен у надлежност Министарства унутрашње безбедности САД.
Истрага је у току.